Парижский суд признал Аминат Ш., бывшую жену погибшего в ДТП в 2013 году вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева, и их троих детей виновными в незаконном приобретении наследства во Франции. По версии суда, они намеренно умолчали факт существования других наследников при продаже французской недвижимости дагестанского политика. Об этом пишет франкоязычное издание Gotham City, которое специализируется на освещении экономических преступлений.

По данным издания, после смерти у Махачева во Франции остались квартира в 8-м округе Парижа, квартира в курортном городе Трувиль в Нормандии и дом в Сен-Сире. На это французское наследство претендовали его вдова и восемь детей от разных женщин, пишет Gotham City.

Обратившись к нотариусу для раздела наследства во Франции, бывшая жена Махачева Аминат Ш. и ее трое детей Ханна, Далгат и Умар заявили, что они являются единственными наследниками, не сообщив о существовании еще пятерых детей дагестанского политика. После этого они сразу же приступили к продаже французской недвижимости, говорится в статье.

В свою очередь Анна К, мать других четырех детей от Махачева, обратилась в парижский суд с иском о незаконном приобретении наследства. По ее словам, которые приводит издание, она «безуспешно пыталась урегулировать этот спор мирным путем», но столкнулась с «особо недобросовестной» реакцией. Анна К. аргументировала свою позицию тем, что в решении российского суда по делу о наследстве фигурируют имена всех детей Махачева, а не только от Аминат Ш., а также ссылалась на фотографии, на которых двое сыновей Аминат Ш. находятся рядом со своими сводными братьями «во время семейных прогулок».

В результате суд признал Аминат Ш. и ее троих детей виновными в «умышленном сокрытии факта существования других наследников», а также обязал их отдать другим наследникам причитающуюся им часть денежных средств, вырученных с продажи недвижимости. Кроме того, суд назначил нейтрального нотариуса под надзором судьи для окончательного раздела наследства Гаджи Махачева во Франции.

Также за «содействие в продаже имущества с нарушением прав детей Анны К.» был осужден бывший личный водитель и доверенное лицо Махачева, Руслан М., добавляет Gotham City. Адвокаты с обеих сторон отказались комментировать изданию это дело.

Незадолго до распада СССР Гаджи Махачев возглавлял основанное им же аварское национальное движение «Народный фронт имени имама Шамиля». В 1990-х избирался в депутаты дагестанского парламента, возглавлял «Дагнефть» и работал вице-премьером Дагестана. В 2000-е был дважды избран в депутаты Госдумы, после чего занимал должность постпреда Дагестана при президенте России.

В своей публикации Gotham City приводит слова бывшего посла США в России Уильяма Бёрнса, который утверждал, что сотрудничество с американскими нефтяными компаниями позволило Махачеву приобрести «роскошные дома в Махачкале, Каспийске, Москве, Париже и Сан-Диего, а также обширную коллекцию автомобилей класса люкс».

23 сентября 2013 года Махачев был вновь назначен на пост вице-премьера Дагестана. В декабре 2013 года он погиб в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.