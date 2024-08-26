Усиление мер безопасности на авиабазе НАТО в немецком Гайленкирхене 22-23 августа было связано с предполагаемой «угрозой диверсии» со стороны России. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в кругах спецслужб Германии.

Вечером 22 августа авиабаза в Гайленкирхене сообщила о повышении уровня защиты до второго («Чарли») в связи с получением разведданных о «потенциальной угрозе». Персонал базы, не задействованный в основных миссиях, отпустили по домам в качестве меры предосторожности. При этом операции выполнялись по плану, заявили на базе.

Днем 23 августа авиабаза отчиталась о возвращении к прежнему уровню безопасности «Браво+». Временное усиление защиты было «мерой предосторожности, чтобы минимизировать потенциальный риск» для организации и персонала, объяснили на базе.

По данным DPA, уровень боевой готовности в Гайленкирхене повысили после того, как американская разведка предупредила о возможном нападении на базу с использованием беспилотников.

На самой авиабазе и в штаб-квартире НАТО не уточняли, в чем именно заключается потенциальная угроза. Представитель базы назвал предположения о полетах беспилотников «абсурдными». По его словам, «здесь ничего не летало».

Источник Reuters в службе безопасности также заявил, что дронов в окрестностях авиабазы Гайленкирхен замечено не было, и не смог подтвердить, что речь шла об угрозе со стороны России.

«Слово “Россия” ни разу не упоминалось. Мы говорили об угрозе, исходящей от беспилотников», — сообщил агентству представитель НАТО в Гайленкирхене.

DPA и The Financial Times (FT) отмечают, что это уже второй инцидент в районе авиабазы. Ранее при попытке проникновения на ее территорию был задержан мужчина. По словам официальных лиц, между этими двумя случаями связи нет, пишет FT. По данным DPA, подозрения в отношении задержанного не подтвердились.

В середине августа в казармах ВВС Германии в кельнском районе Ван проводилось расследование из-за обнаружения в системе водоснабжения «аномальных показателей». В заборе около водохранилища была обнаружена дыра, также сообщалось, что там видели подозрительного человека.

Минобороны ФРГ заявило о предполагаемой попытке проникновения и диверсии на объекте ВВС. Однако никаких доказательств возможного саботажа обнаружено не было. Анализ воды не выявил признаков химического или биологического загрязнении, но местным жителям рекомендовали кипятить воду перед ее употреблением.

«Летающие радары» с базы НАТО собирают разведданные для Украины

На базе в Гайленкирхене дислоцируется 14 авиакомплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Boeing E-3A. Самолеты оснащены радаром дальнего действия и датчиками, способными обнаруживать воздушные и наземные цели на расстоянии 400-520 км в зависимости от высоты.

Три самолета, работающие на перекрывающихся скоординированных орбитах, могут обеспечить непрерывное радиолокационное покрытие всей Центральной Европы, отмечается на сайте НАТО, посвященном флоту AWACS. «Летающие радары» могут провести в воздухе без дозаправки более 10 часов. В зависимости от миссии экипаж самолета составляет от 15 до 33 человек.

Базирующиеся в Гайленкирхене самолеты играют жизненно важную роль в обеспечении обороноспособности НАТО, а также представляют разведданные для Украины, отмечает FT. В частности, как пишет газета, они собирали информацию о позициях и маневрах российских сил во время полетов в международном воздушном пространстве над Черным морем.

22 августа РИА Новости сообщало со ссылкой на данные сервиса Flightradar, что у берегов Черного моря были замечены как минимум три американских разведывательных самолета ― Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon. В тот же день ВСУ атаковали паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Региональный оперштаб сообщил, что судно затонуло.

В конце июня Минобороны заявило о возросшей интенсивности полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. По данным ведомства, они проводят разведку и дают «целеуказания высокоточному оружию», которое Запад поставляет Украине.

Полеты американских дронов «кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве» с российскими беспилотниками и увеличивают «риск прямой конфронтации» НАТО с Россией, добавили в ведомстве.