Народная артистка СССР Алла Пугачева «сама себя уничтожила», считает музыкальный критик Сергей Соседов. Свое мнение он высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

По словам Соседова, он не жалеет о том, что долгие годы восхищался Пугачевой.

«Мне только жаль ее саму, что с ней вот такое произошло, такая метаморфоза, что она сама себя уничтожила в итоге. И как артистка, и как личность, уничтожила себя. Своими руками причем. Не кто-то ее там закрыл, запретил», — сказал он.

Пугачева «сама себя растоптала», уверен собеседник RTVI. «Ей было дано всё. Лучшие залы, гастроли, песни, любые эфиры. Ее концерты ставились в лучшие эфиры, в новогодние дни», — рассуждает Соседов.

О таких условиях можно только мечтать, уверен музыкальный критик.

«И все уничтожить. Зрителей, которые подняли ее на Олимп, обозвать холопами и рабами — это вообще что надо иметь в голове в своей? Это надо просто голову в мякину, наверное, превратить свою», — добавил Соседов.

«Причина ясна»

Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* покинули Россию в 2022 году. Галкин* выступил против военной операции на Украине и был включен в реестр иностранных агентов. Певица после этого публично попросила признать ее иноагентом, пояснив, что солидарна со своим супругом.

Как позже заявила Пугачева, ее ненавидят те, кого она всегда терпеть не могла. «Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала она.

Впоследствии она заявила, что имела в виду «кучку оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Народ, по словам Пугачевой, «в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации».

Музыкант Вячеслав Малежик в интервью RTVI заявлял, что Пугачева находится под влиянием Галкина*. «Она талантливая и умная. Мне еще кажется, что она под большим влиянием своего тоже очень неглупого мужа, который ей башку промыл», — сказал он.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов