Такого массового заражения ботулизмом из одного источника, как в нынешнем году от салатов с фасолью, в России не было за последние четверть века, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании думского комитета по здравоохранению. В тот раз — в 1999 году — заболели чуть больше 180 человек, а источником ботулотоксина стала вяленая рыба, передает корреспондент RTVI из Госдумы.

От нынешней вспышки ботулизма пострадали 417 человек, из них двое скончались, уточнила главный санитарный врач России. Она подтвердила, что причиной заражения стал салат с консервированной фасолью, при приготовлении которой были допущены нарушения.

Как искали зараженных

В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора и сотрудники МВД в регионах, где продавались готовые блюда с зараженной фасолью, обошли 2 882 квартиры по адресам, откуда поступали заказы на доставку, и «нашли ещё 243 человек, которые чувствовали себя не очень хорошо, но не обращались [за медпомощью]», а также больных, которых положили не в инфекционные больницы, а в другие стационары.

«Все это позволило оказать им своевременную специфическую помощь. К сожалению, у нас пока не все при недомогании обращаются — даже при такой широкой информационной компании. Тяжелых больных там не было, но эти люди считали, что чуть-чуть, немножечко — и сейчас все пройдёт», — пояснила глава Роспотребнадзора.

В качестве примера Попова привела молодую женщину в первом триместре беременности, у которой ботулизм выявили «активно» — путем обхода по адресам.

«На вопрос, как вы себя чувствуете, говорит: у меня уже третий день в глазах двоится — ну, наверное, пройдет. Если бы коллеги не занялись ею, не госпитализировали… Это вот наше отношение. Поэтому если есть чувство недомогания, нужно обратиться к врачу, врач разберется, поставит диагноз», — призвала руководитель надзорного ведомства.

Попова рассказала, что без медицинской помощи у больного ботулизмом наступает паралич, поэтому его надо переводить на искусственную вентиляцию лёгких. В противном случае «человек просто перестает дышать и от этого погибает со временем».

По словам главы Роспотребнадзора, в стационарах всех регионов России достаточно «специфических медицинских средств» и сыворотки против ботулизма, и «другие меры помощи больному позволяют ему пережить сложный период и благополучно выздороветь».

Как нашли источник ботулизма

В ходе расследования вспышки ботулизма специалисты Роспотребнадзора обнаружили источник заболевания — консервированную фасоль, которая «поступала только по одному адресу «Кухни на районе» в Москве для приготовления салатов для дальнейшего развоза».

По словам Поповой, готовившее фасоль предприятие имеет восемь пунктов выдачи и два цеха, один из которых работал без подачи уведомления в надзорные органы, и «о нем никто не знал», а при производстве «было нарушено все» — и температурный режим хранения, и рецептура консервирования. В результате сложились такие условия, при которых в фасоли вырабатывалось максимально возможное количество токсинов, утверждает глава Роспотребнадзора.

По итогам проведенных проверок ведомство отозвало 100 деклараций и сняло с реализации 250 тонн готовой продукции. Предприятие в подмосковной Балашихе, готовившее зараженную фасоль, закрыто навсегда.

«Всего этого можно было избежать — и ущерба здоровья людям. “Кухня на районе” (Local Kitchen) остановлена на 90 суток решением суда. Они пытаются оспорить приостановку в судах, поскольку для них это полная потеря бизнеса. Это нетривиальная история », — рассказала Анна Попова.

Она заверила, что «необходимые исследования» при участии токсикологов Минобороны привели к выводу об «исключительном нарушении на производстве» и не выявили других источников заражения ботулизмом при нынешней вспышке.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев добавил, что проверка выявила по стране около 200 тысяч предприятий по производству продуктов питания и/или точек общепита, которые не подавали уведомления о начале работы в контролирующие органы.

«Они открылись не в нормальных местах, где вход строится в ресторан, где правильная вытяжка, где все чистенько, где специальные медкнижки. Можно открыть общепит, который будет кормить людей на таких же правах, как большой ресторан, используя маркетплейсы или службы доставки и при этом не неся почти никакой ответственности за качество продукта», — возмутился депутат.

Ранее его коллега — зампред думского комитета по безопасности Анатолий Выборный — обращался в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку всех работающих в России производителей готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов.

Как защититься от ботулизма в быту

По словам Поповой, заражение ботулизмом происходит при употреблении в пищу консервов, куда с мельчайшими частицами почвы попала спора, вырабатывающая «очень злой» токсин в безвоздушном пространстве.

«Живёт она в щелочной среде, поэтому когда мы готовим овощные консервы дома, обязательно добавляем уксус и лимонную кислоту или проводим сбраживание (квашение), при котором вырабатывается большое количество кислоты», — объяснила глава Роспотребнадзора.

Чтобы защититься от ботулизма, домашнее консервирование надо проводить поэтапно. «Вы сначала прогреваете, кипятите, потом даете время, чтобы споры проросли, потом еще раз кипятите и таким образом добиваетесь того, что спор там дальше просто нет. Токсин разрушается при кипячении в течение 10 минут», — объяснила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, при консервировании надо «использовать заданное количество тех веществ, которые обеспечивают кислую среду», строго по рецепту.

«Если написано, что там должно быть столько-то уксуса или лимонной кислоты на объем воды или на объем консервов, то ровно столько и надо положить и ни в коем случае не меньше», — заявила главный санитарный врач.

Она посоветовала россиянам, у которых овощные консервы вызывают сомнение, прокипятить содержимое этих банок перед употреблением в пищу и съесть в течение ближайших суток. «Если это сделать чуть позже, то споры, которые там остаются, опять прорастут и опять наработают токсин», — предупредила Попова.

Глава Роспотребнадзора перечислила самые опасные с точки зрения рисков заражения ботулизмом продукты:

грибы, на которых «остается больше всего почвы» на момент консервирования,

вяленая рыба, потому что «в кишечнике рыбы содержится большое количество придонных осадков отложений, и с ними попадают и спора ботулизма».

Общая заболеваемость падает, а «вспышечная» — растет

В целом по России в основном фиксируются единичные случаи заражения ботулизмом, связанные с «использованием приготовленных в быту консервов», при этом «высокой очаговости» нет, а общий уровень заболеваемости кишечными инфекциями снижается с 2020 года — в том числе за счет выработанной при пандемии COVID-19 привычки мыть руки, сообщила Попова.

При этом, по ее словам, «вспышечная заболеваемость», связанная с общественным питанием, очень быстро растет.

«Количество больших вспышек с количеством пострадавших больше десяти человек выросло в три раза по сравнению со средним многолетним уровнем. И это, конечно, ситуация, которая требует безусловного реагирования», — признала главный санитарный врач страны.

Все такие вспышки, по ее словам связаны с нарушением правил приготовления пищи. «Каждый раз мы видим или нарушения на пищеблоке, или приём персонала, который недообследован», — рассказала Попова.

При этом в детских оздоровительных учреждениях, как она утверждает, в 2023-2024 годах «вспышечная заболеваемость» снижается, причем нынешним летом она вдвое ниже, чем прошлым. «Здесь контроль сохранён не в полной мере, но он есть», — пояснила глава Роспотребнадзора.