На фоне случаев отравлений Генпрокуратура должна проверить всех производителей и продавцов готовой еды на соблюдение санитарных норм и правил хранения продуктов, пишут «Известия». Соответствующее обращение в надзорное ведомство направил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

По словам депутата, он получает жалобы от постоянных покупателей готовой еды, которые обеспокоены массовыми отравлениями и просят ввести регулярные проверки.

«Уже только в Москве 227 пострадавших, из которых несколько десятков в реанимации с опасной формой заболевания ботулизм. Не исключено, что причиной этого вопиющего инцидента стало нарушение технологии приготовления и хранения еды в условиях летней жары», — сказал парламентарий, добавив, что в целях экономии расходов бизнес зачастую экономит на холодильных установках.

Выборный отметил, что случаи отравления готовой едой происходят не впервые с начала лета. По его словам, подобные инциденты были зафиксированы в том числе в Екатеринбурге.

«Уверен, что Генпрокуратура оперативно проверит всех предпринимателей, имеющих отношение к этому бизнесу», — подчеркнул он.

Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что проверки должны касаться не всех представителей отрасли, а в первую очередь тех предпринимателей, чья продукция находится в зоне риска и может стать причиной отравлений.

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов убежден, что проблему можно решить, восстановив регулярный контроль и проверки всего общепита. Сейчас из-за моратория на проверки фактически запрещено контролировать бизнес и привлекать его к ответственности практически за любые нарушения, пояснил собеседник.

По мнению Павлова, отравлениям способствует «халатность самого бизнеса, который в условиях отсутствия санкций экономит на всем: ищет подешевле сырье, работников, не вкладывается в технологический процесс», то есть «снижает издержки за счет качества и безопасности».

Вспышка ботулизма в России

О первых случаях ботулизма стало известно 14 июня. К 17 июня в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Татарстане с признаками этого заболевания госпитализировали более 160 человек, часть из которых поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Следственный комитет (СК) установил, что заразившиеся ели салат с фасолью «Лобио», изготовленный компанией «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе). Роспотребнадзор сообщал, что некоторые пострадавшие отравились после употребления в пищу салата с тунцом, фасолью и яблоком от компании «Гастропорт», которая сотрудничает с сетью магазинов «Вкусвилл».

После случаев массового отравления были изъяты более 172 т консервированной фасоли, изготовленной компанией «Савон-К», а оборот этой продукции прекратили. Сервис «Кухня на районе» приостановил работу.

СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК). На производствах и складах компаний, блюда которых привели к отравлениям, прошли обыски. Там были обнаружены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

18 июня в Москве задержали троих человек по делу о массовом отравлении, в том числе гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина и руководителя «Савон-К» Владимира Шина. Им, а также главе отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой предъявили обвинения в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

19 июня по делу о массовом отравлении задержали и арестовали на два месяца повара компании «Савон-К». Им оказался гражданин Таджикистана Карим Норматов. Ему предъявлено аналогичное обвинение по ст. 238 УК.

В этот же время суд отказал следствию в аресте трех фигурантов дела о массовом отравлении в Москве. Лозина, Шина и Машкову отправили под домашний арест.