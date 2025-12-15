Суд вынес приговоры сотрудникам «Банка на Красных Воротах» по делу о хищении более 250 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

В ходе разбирательства дела было установлено, что обвиняемые заключили девять кредитных договоров от имени банка на выдачу заведомо невозвратных кредитов. Попутно они вовлекли в противозаконные действия двух клиентов банка.

Как писал «Коммерсантъ», речь идет о периоде с марта 2014 по ноябрь 2016 года. Суммы кредитов достигали от 8 до 42 млн рублей, а сами займы выдавались наличными из кассы без учета финансового положения лиц, на которые выписывался кредит.

По версии следствия, в качестве организатора незаконной схемы выступил глава и совладелец банка Александр Петров. На декабрь 2016 года долги финансовой организации перед составляли 4,2 млрд рублей.

В марте 2017 года банк был признан банкротом. Из-за «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы», у него была отозвана лицензия, что привело к утрате ликвидности и несвоевременному исполнению финансовых обязательств.

По данным регулятора, руководство и собственники «Банка на Красных Воротах» не стал предпринимать действий, направленных на стабилизацию деятельности. Оценочная отрицательная разница между активами и обязательствами банка составила 1,4 млрд рублей.

Через два месяца после банкротства представители Центробанка обратились в правоохранительные органы с заявлением о причинении «имущественного вреда» кредитному учреждению. Помимо этого, со стороны Агентства страхования вкладов поступили обращения о хищениях и фальсификации отчетности топ-менеджмента «Банка на Красных Воротах».

Петров, на которого были списаны долги заемщиков в размере 203 млн рублей, покинул Россию и был заочно арестован, а также объявлен в международный розыск.

Решением суда председатель правления банка Андрей Синицын, его заместитель, сын Александра Петрова — Сергей Петров, руководитель управления кредитования Оксана Синицына, начальник кассового узла Валентина Якушкина, глава управления информационно-технического обслуживания Андрей Лаповок, замдиректора департамента инвестиционных проектов Алексей Мирохин, секретарь правления Марина Коротаева, системный администратор Василий Якунин и эксперт сектора депозитарного учета банка Людмила Пузенкова были признаны виновными в присвоении и растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК России).

Андрей Синицын был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Сергей Петров — к 6 годам лишения свободы, Оксана Синицына — к 5 годам лишения свободы, Якушина, Лаповок, Чернявский, Мирохин и Якунины — к 4 годам лишения свободы. Коротаева, Пузенкова, а также клиенты банка Ольга Петрова и Андрей Чернявский — к лишению свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Уголовное дело в отношении других соучастников было решено выделить в отдельное производство.