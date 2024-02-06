Московский театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем…» по пьесе писательницы Людмилы Улицкой, которые должны были состояться 18 февраля и 22 марта. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения культуры.

«Ближайшие показы отменены», — подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе театра.

Причины такого решения не уточняются. В Пермском ТЮЗе намеченный на 6 февраля спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Улицкой также не состоится, что в пресс-службе тетра объяснили болезнью артиста.

«Спектакль не отменили, а заменили. Причина — здоровье артиста. Но так как это частная жизнь артиста, мы не указываем причину. Все дальнейшие события — совпадение», — сообщили в театре.

Ранее в феврале издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с Улицкой, назвав причиной такого решения заявления писательницы о перечислении гонораров от продажи книг на Украину.

Одновременно книги писательницы пропали из электронной системы «Библиотеки Москвы» (в поиске также не оказалось книг Бориса Акунина* и Дмитрия Глуховского*, обратил внимание RTVI). На сайтах книжных магазинов «Эксмо-АСТ», «Читай-город» и Book24 книги Улицкой все еще доступны к покупке, также они есть в наличии в онлайн-магазине «Лабиринт», на Ozon и Wildberries, убедился RTVI.

О том, что ее гонорары «идут на Украину», Улицкая сообщила в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые в беседе с ней выдавали себя за руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Фрагменты беседы были опубликованы в конце января.

Слова Улицкой вызвали негативную реакцию российских официальных лиц. В частности, лидер партии «Справедливая Россия ― За правду» Сергей Миронов попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить писательницу на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), а депутат Госдумы Виталий Милонов призвал направить российское имущество писательницы на помощь участникам боевых действий.

Представители общественного движения «Зов Народа», которое провозглашает своей целью «защиту России и народа, развитие ее традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории», призвали завести в отношении Улицкой уголовное дело об «оправдании терроризма» и спонсировании ВСУ.

Людмила Улицкая — автор таких романов-бестселлеров, как «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик» и «Лестница Якова». Лауреат многочисленных премий, таких как «Русский Букер», «Книга года», «Большая книга» и других. Писательница получила международное признание, став обладательницей французской премии Медичи, Австрийской государственной премии по европейской литературе, немецкой премии имени Зигфрида Ленца.

После начала боевых действий на Украине Людмила Улицкая эмигрировала из России в Германию, осудив вооруженные действия. В июне прошлого года писательница получила в ФРГ премию мира имени писателя Эриха Марии Ремарка. Специальной премии был удостоен украинский художник Сергей Майдуков, который отказался получать премию одновременно с Улицкой, объяснив это тем, что в его жизни «достаточно российского присутствия».

В октябре 2023 года Улицкая и писатели Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ и «содействии терроризму». Сорокин и Ерофеев также осудили военную операцию на Украине и уехали из России.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов