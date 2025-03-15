Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, в том числе не давать Украине членство в ЕС, запретить «противоестественное перевоспитание» детей и

которые в том числе касаются Украины. Список он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», — написал Орбан перед перечнем требований.

Венгерский премьер потребовал от Евросоюза:

  • создать «Европу наций»;
  • обеспечить равенство перед законом для всех государств — членов ЕС;
  • восстановить «незаконно отобранные» у государств полномочия;
  • предоставить национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств;
  • исключить «агентов Сороса» из Еврокомиссии и «коррумпированных лоббистов» из Европарламента;
  • не закладывать «будущее наших внуков» и ликвидировать долги ЕС;
  • не мешать венгерской национальной гвардии защищать границы страны, «не ввозить» мигрантов и высылать прибывших в ЕС нелегально;
  • не давать странам-членам ЕС доступ к долларам и евро, полученным коррумпированным путем;
  • запретить «противоестественное перевоспитание наших детей»;
  • защитить христианское наследие Европы;
  • обеспечить мир в Европе;
  • не принимать Украину в ЕС («Союз, но без Украины»).

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», — написал Орбан.

Венгерский премьер неоднократно критиковал ограничения против России и блокировал инициативы ЕС по помощи Украине. В январе он призвал ЕС отменить антироссийские санкции и наладить отношения с Москвой, а Украину рассматривать через «невоенную призму», поскольку она представляет «огромную экономическую угрозу» для Европы.

В конце января Орбан пригрозил через полгода заблокировать очередное продление антироссийских санкций, если Брюссель не выполнит обещание возобновить транзит российского газа через Украину. В марте он призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по примеру США.

Заявление по Украине на саммите ЕС приняли без Венгрии

14 марта Орбан заявил, что Евросоюз не должен брать общий крупный кредит для финансирования различных целей, включая поддержку Украины. Премьер Венгрии считает, что этот шаг приведет к долговому бремени для будущих поколений европейцев.

«Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать», — сказал Орбан (цитата по РИА Новости).

Он уточнил, что в ЕС разделились во мнениях относительно источников финансирования для развития европейской оборонной промышленности. Также государства дискутируют о том, где брать деньги на поддержку Украины: одна часть выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая — за общий кредит, погашение которого будет гарантировано всем сообществом.

В июне 2022 года Молдова и Украина получили статус кандидатов на вступление в Европейский Союз. В июне 2024 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о начале переговоров о присоединении этих стран к ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский называл начало переговоров о вступлении Украины в ЕС «историческим шагом». Он выразил надежду, что следующие шаги «не будут откладываться», и подтвердил готовность Киева пройти через все необходимые этапы.

В феврале 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия не планирует препятствовать вступлению Украины в ЕС. Он назвал этот шаг «суверенным правом любой страны».

В марте вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна вступит в ЕС в 2030 году. Она назвала это «практически принятым» решением. По ее словам, на это указывает факт того, что бюджет ЕС на 2026-32/33 годы уже формируется с учетом членства Украины, а также намерение Венгрии заблокировать включение страны в следующий бюджет альянса.