Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, в том числе не давать Украине членство в ЕС, запретить «противоестественное перевоспитание» детей и
которые в том числе касаются Украины. Список он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», — написал Орбан перед перечнем требований.
Венгерский премьер потребовал от Евросоюза:
- создать «Европу наций»;
- обеспечить равенство перед законом для всех государств — членов ЕС;
- восстановить «незаконно отобранные» у государств полномочия;
- предоставить национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств;
- исключить «агентов Сороса» из Еврокомиссии и «коррумпированных лоббистов» из Европарламента;
- не закладывать «будущее наших внуков» и ликвидировать долги ЕС;
- не мешать венгерской национальной гвардии защищать границы страны, «не ввозить» мигрантов и высылать прибывших в ЕС нелегально;
- не давать странам-членам ЕС доступ к долларам и евро, полученным коррумпированным путем;
- запретить «противоестественное перевоспитание наших детей»;
- защитить христианское наследие Европы;
- обеспечить мир в Европе;
- не принимать Украину в ЕС («Союз, но без Украины»).
«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», — написал Орбан.
Венгерский премьер неоднократно критиковал ограничения против России и блокировал инициативы ЕС по помощи Украине. В январе он призвал ЕС отменить антироссийские санкции и наладить отношения с Москвой, а Украину рассматривать через «невоенную призму», поскольку она представляет «огромную экономическую угрозу» для Европы.
В конце января Орбан пригрозил через полгода заблокировать очередное продление антироссийских санкций, если Брюссель не выполнит обещание возобновить транзит российского газа через Украину. В марте он призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по примеру США.
14 марта Орбан заявил, что Евросоюз не должен брать общий крупный кредит для финансирования различных целей, включая поддержку Украины. Премьер Венгрии считает, что этот шаг приведет к долговому бремени для будущих поколений европейцев.
«Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать», — сказал Орбан (цитата по РИА Новости).
Он уточнил, что в ЕС разделились во мнениях относительно источников финансирования для развития европейской оборонной промышленности. Также государства дискутируют о том, где брать деньги на поддержку Украины: одна часть выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая — за общий кредит, погашение которого будет гарантировано всем сообществом.
В июне 2022 года Молдова и Украина получили статус кандидатов на вступление в Европейский Союз. В июне 2024 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о начале переговоров о присоединении этих стран к ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский называл начало переговоров о вступлении Украины в ЕС «историческим шагом». Он выразил надежду, что следующие шаги «не будут откладываться», и подтвердил готовность Киева пройти через все необходимые этапы.
В феврале 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия не планирует препятствовать вступлению Украины в ЕС. Он назвал этот шаг «суверенным правом любой страны».
В марте вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна вступит в ЕС в 2030 году. Она назвала это «практически принятым» решением. По ее словам, на это указывает факт того, что бюджет ЕС на 2026-32/33 годы уже формируется с учетом членства Украины, а также намерение Венгрии заблокировать включение страны в следующий бюджет альянса.