Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, в том числе не давать Украине членство в ЕС, запретить «противоестественное перевоспитание» детей и

которые в том числе касаются Украины. Список он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», — написал Орбан перед перечнем требований.

Венгерский премьер потребовал от Евросоюза:

создать «Европу наций»;

обеспечить равенство перед законом для всех государств — членов ЕС;

восстановить «незаконно отобранные» у государств полномочия;

предоставить национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств;

исключить «агентов Сороса» из Еврокомиссии и «коррумпированных лоббистов» из Европарламента;

не закладывать «будущее наших внуков» и ликвидировать долги ЕС;

не мешать венгерской национальной гвардии защищать границы страны, «не ввозить» мигрантов и высылать прибывших в ЕС нелегально;

не давать странам-членам ЕС доступ к долларам и евро, полученным коррумпированным путем;

запретить «противоестественное перевоспитание наших детей»;

защитить христианское наследие Европы;

обеспечить мир в Европе;

не принимать Украину в ЕС («Союз, но без Украины»).

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», — написал Орбан.

Венгерский премьер неоднократно критиковал ограничения против России и блокировал инициативы ЕС по помощи Украине. В январе он призвал ЕС отменить антироссийские санкции и наладить отношения с Москвой, а Украину рассматривать через «невоенную призму», поскольку она представляет «огромную экономическую угрозу» для Европы.

В конце января Орбан пригрозил через полгода заблокировать очередное продление антироссийских санкций, если Брюссель не выполнит обещание возобновить транзит российского газа через Украину. В марте он призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по примеру США.

14 марта Орбан заявил, что Евросоюз не должен брать общий крупный кредит для финансирования различных целей, включая поддержку Украины. Премьер Венгрии считает, что этот шаг приведет к долговому бремени для будущих поколений европейцев.

«Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать», — сказал Орбан (цитата по РИА Новости).

Он уточнил, что в ЕС разделились во мнениях относительно источников финансирования для развития европейской оборонной промышленности. Также государства дискутируют о том, где брать деньги на поддержку Украины: одна часть выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая — за общий кредит, погашение которого будет гарантировано всем сообществом.