«Союз МС-24» с международным экипажем благополучно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» с международным экипажем приземлился примерно в 150 км от казахстанского города Жезказган в 10:17 по московскому времени, сообщил Роскосмос.

«Утром корабль отстыковался от модуля «Рассвет». Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

Участники 21-й экспедиции посещения — российский космонавт Олег Новицкий и первый космонавт из Беларуси Марина Василевская — провели на Международной космической станции 14 суток, а Лорал О’Хара, входившая в состав 70-й длительной экспедиции, — 204.

Новицкий за четыре космических полета довел срок своего пребывания на орбите до 545 суток. Для Василевской и О’Хары это был первый космический полет.

Между 03:40 до 04:00 мск были закрыты переходные люки между «Союзом МС-24» и малым исследовательским модулем «Рассвет» российского сегмента МКС. После этого Новицкий, Василевская и О’Хара проверили герметичность переходных люков в бытовом отсеке корабля и надели скафандры «Сокол-КВ2». Потом члены экипажа перешли в спускаемый аппарат, закрыли люк в бытовой отсек и проверили герметичность люка и скафандров.

«Союз МС-24» отстыковался от модуля «Рассвет» в 06:54 мск, его двигатель включился на торможение в 09:24 мск, в 09:52 мск он разделился на отсеки, а в 09:54 мск спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 10:03 мск раскрылся основной парашют характерного оранжевого цвета, который хорошо заметен на онлайн-трансляции приземления.

Экипаж доставил на Землю перепелиные яйца, использованные в эксперименте «Перепел» для изучения эмбрионального развития птенцов японского перепела. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко ранее пояснял, что ученые сравнят эти образцы с обычными «земными», чтобы выявить аномалии и определить факторы успешного развития эмбрионов в космосе. «От итогов эксперимента зависит дальнейший план действий исследователей по совершенствованию внеземных систем жизнеобеспечения», — пояснял космонавт.

Эксперимент «Перепел» проводился в новом модуле «Наука» и продолжался 15 дней. Привезенные с Земли перепелиные яйца были размещены в комплексе «Инкубатор», который моделирует два вида условий их выращивания — с искусственной гравитацией и в невесомости.

Первые эксперименты по изучению развития эмбрионов японского перепела с последующим выведением птенцов проводились на борту станции «Мир» в 1990-х годах. Они позволили выявить патологии формирования отдельных органов у «космических» эмбрионов. Вылупившиеся из этих яиц птенцы не смогли адаптироваться к условиям невесомости.

Кроме того, «Союз МС-24» доставил на Землю оборудование, которое использовалось при проведении орбитальных экспериментов «Магнитная фабрикация» и «Матрешка-Р».

На МКС остается экипаж 71-й длительной экспедиции. В него входят российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.