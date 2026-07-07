Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на околоземную орбиту первый в истории коммерческий спутник с ядерным источником питания. В будущем такие источники, основанные на бета-распаде изотопов, позволят отказаться от солнечных батарей и исследовать удаленные и темные места в Солнечной системе, в первую очередь — на полюсах Луны.

Первый в истории коммерческий спутник с ядерным источником энергии был запущен во вторник ракетой Falcon 9 компании SpaceX. В ходе миссии Transporter-17 с космодрома на базе Ванденберг в Калифорнии в космос был запущен 81 космический аппарат. Миссии Transporter позволяют одновременно выводить на орбиту десятки малых аппаратов, что снижает стоимость запуска для операторов.

Так, крупнейшим из запущенных спутников оказался аппарат CAS500-4 (Compact Advanced Satellite 500-4), спутник наблюдения Земли, заказанный южнокорейским правительством среди прочих целей для отслеживания состояния лесов и урожая зерновых культур.

Среди выведенных на орбиту аппаратов — BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability), созданный флоридской компанией City Labs. Это демонстрационный кубсат, призванный впервые доказать возможность питания космического аппарата за счет бетавольтаического элемента. Подобно тому как многие миссии по исследованию дальнего космоса используют радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), в которых для получения электричества применяется тепло от распада радиоактивного плутония, источник NanoTritium использует бета-распад трития, который при помощи полупроводника напрямую позволяет получить электрический ток.

«Это исторический шаг для коммерческого использования ядерной энергии в космосе», — заявил глава City Labs Питер Кабауи.

Задача BOHR — продемонстрировать новую технологию, способную обеспечить питанием спутники и снизить их зависимость от солнечной энергии. И хотя этот источник не является основным для питания экспериментального спутника — он также использует традиционные солнечные панели, — в будущем эта технология позволит снабжать энергией аппараты в лишенных света уголках Солнечной системы, например на полюсах Луны.

Одним из преимуществ использования тритиевого источника является его низкий уровень радиоактивности.

«Основанные на тритии системы питания City Labs спроектированы для безопасного обращения, перемещения и совместимости со стандартными условиями запуска», — говорится в сообщении компании.

City Labs получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на запуск космического аппарата с ядерным источником питания в сентябре 2025 года.

«Инновация не только в технологии, но и в регуляторике, — считает Кабауи. — Ядерная энергия используется десятилетиями. NASA делает это, другие государственные агентства делают это, но чтобы действительно сделать новый шаг и масштабировать это, она должна стать коммерческой».