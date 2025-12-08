На киностудии Горького прошел бесплатный показ новогодней комедии «Письмо Деду Морозу». Мероприятие стало частью проекта «Зима в Москве» и было открыто для всех желающих по предварительной регистрации. Специальными гостями стали подопечные благотворительных фондов, в том числе дети участников СВО.

Перед началом показа зрители посетили паблик-ток с актером Антоном Филипенко, исполнившим одну из ролей в фильме. По информации пресс-службы киностудии, на мероприятии присутствовали 30 детей, находящихся под опекой Межрегионального благотворительного фонда социальной защиты населения имени Александра Невского. Фонд поддерживает малообеспеченные семьи, ветеранов боевых действий, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб и их родственников.

Также на показ пришли подопечные фонда «Жизнь как чудо», который помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. При содействии «Народного фронта» участие приняли и члены семей участников СВО.

После фильма на территории студии прошла новогодняя ярмарка мастер-классов по кинопрофессиям. Дети попробовали себя в создании комиксов, узнали основы операторского мастерства и поучаствовали в занятии по блогингу, где записали видеопоздравления. Работала селфи-будка и тематическая фотозона, посвящённая фильму. На специальном арт-объекте посетители могли оставить послание Деду Морозу.

Мероприятия проводились при поддержке правительства Москвы и проекта «Москва — город кино».

Егор Москвитин
Антон Филипенко
