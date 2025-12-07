Правительство России планирует сократить список запрещенных для женщин профессий до декабря 2027 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на дорожную карту по реализации национальной модели ведения бизнеса.

«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», — сказано в документе.

Предполагается, что поправки затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Соответствующий список должен быть подготовлен к марту 2027 года с участием работодателей и профсоюзов.

Также на этих рабочих местах планируется аудит условий труда и рисков для сотрудников. Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут исследования и изучат влияние вредных производственных факторов на женский организм.

Перечень производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда для женщин был принят в 1978 году и содержал на тот момент 450 позиций. В 2021 году его изменили, сократив до 100 профессий. На сегодняшний день он включает, в частности, химические производства, подземные и горные работы, добычу нефти и газа и бурение скважин.

Ранее Минтруд исключил из перечня недоступных для женщин профессий некоторые специальности, связанные с угольной отраслью. В частности, речь идет о работах на шахтах и рудниках.

Неназванный представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал РИА Новости, что это решит проблему дефицита шахтеров «без каких-либо негативных социальных последствий». По его словам, нехватка работников в сфере угольной промышленности составляет 10-15%, несмотря на то, что зарплата в компаниях на 30-60% выше, чем средние показатели в регионах.