После снятия длившейся несколько месяцев блокады поставок продовольствия и медикаментов Израиль внезапно разрешил ввезти в сектор Газа десятки тысяч смартфонов iPhone 17 Pro Max, сообщает арабское издание The National. При этом, подчеркивает автор статьи, ввоз стройматериалов, необходимых для восстановления разрушенных снарядами жилых домов, по-прежнему запрещен.

В статье говорится, что iPhone 17 Pro Max на прилавках магазинчиков в секторе Газа, где многие семьи до сих пор живут в палатках, представляет собой «сюрреалистическое зрелище». Тем не менее за этими смартфонами, каждый из которых стоит около $2,2 тысячи, выстраиваются очереди. Владелец магазина электроники в лагере Нусейрат в центре Газы Мохаммед Закул заявил журналистам, что «спрос невероятный».

«Каждая партия, поступающая в Газу, содержит более 10 тысяч телефонов, а иногда и больше. И уже прибыли десятки партий», — рассказал он.

Автор статьи отмечает, что многие местные жители недовольны ситуацией, требуя поставлять провизию вместо дорогих смартфонов. «Жители Газы задаются вопросом: почему телефоны, а не еда? Почему передовая технология, а не детское питание или цемент для восстановления разрушенного палестинского анклава?» — пишет он.

По словам Закула, покупатели iPhone 17 Pro Max принадлежат к определенным группам — это общественные активисты, торговцы с семьями, люди, получившие финансовую выгоду во время войны от аренды земли, оказания гуманитарной помощи или ведения небольшого военного бизнеса, а также сотрудники международных организаций, получающие высокие зарплаты за рубежом.

«Рынок два года испытывал нехватку новых гаджетов, — пояснил владелец магазина. — Теперь, когда телефоны появились, люди, особенно эти группы, жаждут их».

Юные сестры из Дейр-эль-Балаха, демонстрируя новенькие iPhone, хвастаются, что их отец заплатил за этот подарок $4,5 тысячи. «Он работает в сфере торговли продуктами питания, и, слава богу, у нас всё хорошо», — говорит одна из девушек. При этом она признает, что среди развалин и нищеты столь откровенные излишества многим могут показаться неуместными.

«Когда люди видят нас с этими телефонами, они смотрят на нас, особенно потому, что мы молоды. Я чувствую, как они думают: „Где ты это взяла?“» — поделилась с журналистами обладательница iPhone 17 Pro Max.

Еще более негативную реакцию девушка получила, похваставшись новым смартфоном в социальных сетях. Ей начали писать незнакомые пользователи из-за рубежа, возмущаясь тем, что «люди в зоне военных действий могут иметь самый новый телефон в мире». Многие выражали недоверие, откровенно сомневаясь в том, что хозяйка айфона действительно живет в секторе Газа, и обвиняли ее в обмане.

Однако девушка убеждена, что имеет полное право радоваться отцовскому подарку, потому что «даже в руинах жизнь продолжается».

«Да, Газа полна разрушений, — говорит она. — Но есть ещё люди, которые любят жизнь и покупают то, что делает их счастливыми».

По мнению журналиста-рассследователя Хамзы Аль Шобаки, внезапное появление в секторе Газа мобильных телефонов, особенно высокотехнологичных, вызывает тревогу.

«Как так получается, что Израиль запрещает ввоз лекарств, палаток, продуктов питания и топлива, но при этом пропускает тысячи современных смартфонов? Это бессмысленно. Израиль давно использует телефоны и системы связи для слежки и сбора разведывательной информации. Разрешение на ввоз устройств, которые были запрещены даже до войны, вызывает вопросы», — рассуждает он.

Аль-Шобаки считает, что завоз айфонов может использоваться для расширения операций израильской разведки, отслеживания членов сопротивления и лидеров общин или мониторинга гражданских коммуникаций.

«Газа наводнена десятками тысяч iPhone 17 Pro Max. В то же время товары первой необходимости в дефиците и недоступны. Мы не можем расценивать это иначе, как часть израильской стратегии слежки», — убежден журналист.

Палестинский журналист Мохаммед Авад говорит, что появление iPhone 17 Pro Ma разделило сектор Газа на два лагеря. Одни поддерживают покупателей и настаивают, что активистам, документирующим разрушения в Газе, необходимо современное оборудование, а гуманитарным работникам и лидерам общин — аппараты для съемки высококачественных материалов для показа международным донорам.

«Телефоны стали инструментом выживания в цифровую эпоху», — констатирует автор статьи в The National.

Второй лагерь убежден, что телефон за $2200 неуместен в разрушенном войной анклаве и вызывает сомнения с моральной точки зрения, поскольку столь крупные суммы следовало бы пустить на неотложные гуманитарные нужды.

По словам Авада, ситуацию усугубляет отсутствие какого-либо технического и торгового надзора в секторе Газа. «В этом хаосе возникнет много вопросов, — считает он. — Но найти чёткие ответы будет сложно».