Администрация президента США Джо Байдена отказалась отправлять на Украину специалистов по обслуживанию истребителей F-16 и другой военной техники, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В Вашингтоне такое решение объяснили соображениями безопасности.

В Белом доме рассчитывают, что европейские страны возьмут на себя «большую, а возможно и всю» ответственность за обслуживание F-16. США при этом не исключают отправки американских подрядчиков на Украину в будущем, но в ближайшее время этого не ожидается, говорят источники WSJ.

«Это вопрос, который мы рассматриваем, но пока не приняли никаких решений», — заявил представитель Совета нацбезопасности Шон Саветт.

Как отмечает WSJ, истребители F-16 требуют высококвалифицированного технического обслуживания. Обычно над каждым таким самолетом работают десятки человек вспомогательного персонала.

Хотя Пентагон выразил надежду, что украинцы смогут сами обслуживать полученные F-16, все страны, включая США, при обслуживании истребителей в той или иной степени полагаются на частные компании, пишет издание.

Высокопоставленный голландский военный заявил NYT, что Нидерланды для поддержки F-16 оплатят контракт между компанией по техобслуживанию и украинскими ВВС.

«Мы оказываем финансовую поддержку украинскому правительству в заключении контрактов с частными партнерами, чтобы посмотреть, смогут ли они поддерживать самолеты в рабочем состоянии в будущем», — сказал на этой неделе начальник штаба обороны ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм.

WSJ подчеркивает, что обслуживание боевых самолетов может оказаться «решающим» для обороны территории Украины. Сейчас Киев с трудом справляется с обслуживанием других видов вооружений, поставляемых США, пишет издание.

По его данным, большая часть техобслуживания осуществляется либо с помощью видеоконференций украинцев с экспертами по ремонту за рубежом, либо же путем отправки техники на ремонт за пределы страны, что приводит к задержкам в возвращении оружия в строй.

F-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения из-за своей сравнительно невысокой стоимости и боевых характеристик. С начала производства в 1973 году было создано более 4,5 тыс. этих самолетов в различных модификациях. В настоящее время эти самолеты не используются американскими военными и выпускаются в обновленных версиях только на экспорт. Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа подтвердил получение первых F-16 и сообщил, что ВСУ уже начали их применять. Официально число истребителей, которые находятся в распоряжении Киева, не раскрывается. The Times писала о шести истребителях, The Economist — о десяти. WSJ добавляет, что Украина также должна получить несколько старых и модернизированных F-16 из Нидерландов, Норвегии, Дании и Бельгии.

29 августа Генштаб Украины подтвердил потерю первого F-16 во время боевых действий. В заявлении указано, что украинские войска применили F-16 «при отражении ракетного удара со стороны России». Воздушные силы ВСУ также подтвердили гибель подполковника Алексея Меся 26 августа во время участия в бою. По их информации, он «ценой собственной жизни» отражал атаку, выполняя боевое задание.

Газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на западного чиновника, что истребитель F-16 могли случайно сбить ракетой комплекса ЗРК Patriot сами украинские военные. Не исключается также версия механических неисправностей и ошибки пилота, уточнило издание.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне потери F-16 снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причины такого решения официально не раскрывались.