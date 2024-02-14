С декабря 2021 года Лондон выделил Киеву 7,1 млрд фунтов стерлингов военной помощи. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Гилберт Эллиот-Мюррей-Кининмаунд в ответ на запрос члена верхней палаты Соединенного Королевства Дейла Кэмпбелла-Сейворса. С текстом обращения ознакомилась Lenta.ru.

«С декабря 2021 года Великобритания выделила военную помощь Украине на сумму 7,1 миллиарда фунтов стерлингов. Сюда входит последний пакет военной поддержки на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, объявленный 12 января премьер-министром [Великобритании Риши Сунаком]», — уточнил замглавы военного ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины сроком на десять лет. Украинский лидер отметил тогда, что этот срок может быть продлен «по аналогии с подобными договорами о безопасности, которые заключали другие мировые лидеры».

На саммите в Брюсселе 1 февраля 27 стран Евросоюза согласовали пакет военной помощи Украине на сумму в €50 млрд. Ранее единственной страной, которая блокировала пакет была Венгрия.

13 февраля в сенате США одобрили пакет военной помощи в 95 $млрд для Украины, Израиля и Тайваня. Из выделенных денег Украина получит $60 млрд в качестве военной помощи. Решение было принято 70 голосами за и 29 против. Необходимым порогом для принятия решения является 60 голосов.

Как подсчитал ТАСС, с начала военной операции России на Украине зарубежные страны и международные организации оказали Киеву помощь на общую сумму более $150,8 млрд. Почти треть — $48,5 млрд — пошла на украинские военные нужды.

Общий объем западной помощи Украине с начала боевых действий в 2,7 раза превысил ее бюджет на 2022 год ($55,5 млрд), при этом только военная помощь Киеву составляет уже 94,9% от оборонных расходов России за 2023 год ($51,1 млрд).