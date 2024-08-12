Арестованные в Дагестане по подозрению в подготовке теракта трое жителей Каспийска руководствовались примером боевиков, которые 23 июня устроили теракты в Махачкале и Дербенте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный о ходе расследования источник.

По его словам, 19-летний Мухаммад Рамазанов, 22-летний Гусейн Абдуллаев и 34-летний Рашид Карибов планировали совершить нападение на православный храм и полицейских. Сотрудникам управления ФСБ по Дагестану, которые расследуют это дело, удалось установить последовательность их действий.

Известно, что Рамазанов родился в Москве, но рос в Каспийске, где ходил сначала в обычную школу, а потом — в кадетскую морскую. С Абдуллаевым он познакомился на работе: они оба были грузчиками на складе транспортной компании «Мейджик Транс» в Каспийске.

В какой-то момент мужчины поняли, что оба являются приверженцами религиозного движения «Ахлю-Сунна валь-Джамаа»*, которое в России признано террористическим и запрещено. Они постоянно искали в социальных сетях речи проповедников из этого движения, слушали их и обсуждали.

В ходе этих обсуждений Рамазанов и Абдуллаев решили, что будут бороться с «неверными» и «творящими беззаконие» силовиками, для чего начали подыскивать себе соратников. Абдуллаев взял себе исламское имя Абу Сумай, и Рамазанов признал его своим амиром, принеся присягу.

Следователи выяснили, что на подготовку теракта молодых мужчин вдохновили события 23 июня, когда в результате террористических атак в Махачкале и Дербенте погиб 21 человек. Они объединились со своим бывшим коллегой из «Мейджик Транса» — ранее судимым и придерживающимся радикальных взглядов Рашидом Карибовым, уволенным еще в январе за позднее возвращение из рейса.

В ФСБ установили, что после службы в армии Карибов несколько лет проработал водителем «КамАЗа», в 2018 году был осужден за наркотики, а в 2020 году — за недонесение о преступлении: он не сообщил правоохранительным органам о планах своего знакомого уехать в Сирию и примкнуть к подразделению «Исламского государства»*. В суде Карибов признал вину и отделался штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Сдружившись, Абдуллаев, Рамазанов и Карибов начали проводить много времени вместе — в том числе совершать намаз в молельной комнате у себя на работе, избегая посещения городских мечетей. В конце июня они втроем направились с Карибовым в рейс в Грозный — якобы чтобы помочь ему с разгрузкой. В пути Абдуллаев и Рамазанов предложили Карибову отправиться «на джихад», и тот согласился.

Абдуллаев купил три ножа и раздал друзьям. Сначала они подумывали поехать «на джихад» в Сомали, но ни у кого из них не было загранпаспорта. Тогда мужчины решили совершить теракт в Каспийске. Рамазанов предложил собрать бомбу, компоненты для которой они купили в хозяйственных магазинах. В целях конспирации серную кислоту по просьбе Рамазанова приобретала его сестра.

Как установила ФСБ, злоумышленники планировали устроить взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или в месте скопления полицейских, но рассматривали и вариант поджога храма. Они изучили территорию при церкви, в том числе места установки камер видеонаблюдения и расположение постов охраны.

В итоге мужчины решили, что перелезут через ограждение вокруг церкви с ее тыльной стороны, захватив с собой самодельную бомбу, бутылки с коктейлем Молотова и травматический пистолет.

В качестве альтернативы они подумывали напасть на патруль ППС с ножами и травматическим оружием, чтобы отобрать у силовиков табельное оружие. Кроме того, сообщники хотели купить недорогой автомобиль — как у террористов, которые 23 июня напали на храмы и полицейских в Махачкале и Дербенте. Также Рамазанов, Абдуллаев и Карибов договорились, что после нападения не будут сдаваться, даже если получат ранения, а «умрут в бою».

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Вечером 26 июля все трое были задержаны. В ходе обысков по местам их проживания нашли и изъяли самодельную бомбу и компоненты для изготовления взрывных устройств, холодное оружие, флаги запрещенной террористической организации и «электронные носители информации». В смартфонах задержанных были обнаружены инструкции по ведению боевых действиях в городе и лесу, стрелковой подготовке и изготовлению бомб, зажигательных устройств и ручных гранат.

Советский районный суд Махачкалы арестовал мужчин по ходатайству следствия. Им вменяют создание террористического сообщества, незаконное создание взрывного устройства и подготовку к теракту (ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).

* Организация признана в России террористической и запрещена.