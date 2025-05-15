Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре в днем 15 мая. Об этом сообщается на сайте турецкого лидера.

Как следует из данных на сайте Эрдогана, в 13:00 состоится официальная церемония приветствия, на 13:05 запланировано начало двусторонней встречи в президентском комплексе. В 14:00 пройдет рабочий ужин между делегациями.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле по мирному урегулированию 15 мая. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский, помимо него в группу также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

Со стороны Украины, в свою очередь, в переговорах будут участвовать руководитель офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также советник президента Игорь Жовква.

Путин выступил с инициативой о проведении переговоров без предварительных условий по российско-украинскому конфликту в ночь на 11 мая. Таким образом он ответил на обращение европейских лидеров от 10 мая, в котором требовалось перейти к 30-дневному перемирию с 12 мая под угрозой введения нового пакета санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что прилетит в Турцию, чтобы лично встретиться с Путиным. Российский лидер не сообщал о намерении принять личное участие в переговорах.

Президент США Дональд Трамп допустил, что может посетить переговоры в Стамбуле в рамках своего визита в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, если его присутствие сможет оказать позитивное влияние на переговорный процесс. По словам представителя Белого дома, решение американского лидера будет зависеть от участия в переговорах президента России.