Самой значимой книгой для россиян в целом признана эпопея Льва Толстого «Война и мир». Однако среди граждан младше 30 лет приоритеты меняются: лидером у этой возрастной группы стал роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». Это показал опрос, проведенный среди 1600 респондентов исследовательским центром Russian Field по заказу политолога и члена Общественной палаты Александра Асафова.

В десятке самых важных книг для молодежи до 30 лет также оказались «Война и мир» (7%), серия о Гарри Поттере Джоан Роулинг (6%), роман Ивана Тургенева «Отцы и дети» (6%), Библия (4%) и Конституция (4%). В последнем случае респонденты упоминали как действующий основной закон России, так и Конституцию СССР, но точное соотношение ответов не раскрывается.

Сводный рейтинг для всех возрастов возглавила «Война и мир» (10%). За ней следуют «Как закалялась сталь» Николая Острова (7%), «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (4%), «1984» Джорджа Оруэлла (4%), «Преступление и наказание» Федора Достоевского (3%), «Отцы и дети» (3%), Евангелие/Библия (3%), «Тихий Дон» Михаила Шолохова (3%), серия о Гарри Поттере (3%) и «Поднятая целина» Шолохова (2%). Далее в списке расположились «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (1%, 151 место) и Коран (0,3%, 17-е место).

Отвечая на вопрос о самой значимой песне своего поколения, россияне чаще всего называли гимн России (10%). На втором месте с результатом 8% расположилась песня «День Победы». Третью строчку рейтинга поделили композиции «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой и «Перемен» Виктора Цоя, каждая из которых набрала по 6%.

Анализ ответов по возрастным группам показал интересную динамику. Гимн России лидирует среди респондентов в возрасте до 45 лет. В группе старше 45 лет на первое место выходит «День Победы». Примечательно, что среди молодежи 18—29 лет эта песня не была названа ни разу.

Песни «Матушка» и «Я русский» исполнителя Shaman присутствуют в топе каждой возрастной группы, однако их популярность последовательно снижается по мере увеличения возраста опрошенных. Хит Виктора Цоя «Перемен» занял третье место в рейтинге среди граждан моложе 60 лет, но в группе респондентов старше 60 лет не вошла даже в десятку самых значимых композиций.