Кинокритик и журналистка Екатерина Барабаш*, которую 21 апреля объявили в розыск после неявки в суд по делу о распространении фейков об армии, находится в Париже. Об этом на своем сайте сообщила организация «Репортеры без границ» (RSF), занимавшаяся эвакуацией Барабаш* из России.

«Я сбежала — у меня не было другого выбора. Журналистики в России больше не существует», — заявила Барабаш* на пресс-конференции в штаб-квартире RSF, поблагодарив организацию за поддержку.

Она также рассказала, что ее путешествие длилось около 2,5 недель и было очень трудным. Вместе с тем Барабаш* призналась, что раскрывать подробности своей эвакуации она не может.

В публикации «Репортеров без границ» говорится, что Барабаш* сорвала с себя электронный браслет и «преодолела более 2800 километров, используя тайные маршруты». По словам главы организации Тибо Бруттена, побег журналистки был одной из самых опасных операций, в которых участвовала RSF с 2022 года. Он также рассказал, что путешествие женщины было долгим и изнурительным.

«Не раз мы опасались, что ее арестуют, — в какой-то момент мы даже подумали, что она может быть мертва. И все же сегодня она среди нас, готова дать показания и вернуться к своей профессии», — отметил Бруттен.

30 апреля сын Барабаш* Юрий сообщил в соцсетях, что его мать «находится в безопасности». «Теперь все опасности позади, она сбежала», — писал он.

Журналистку задержали 25 февраля в Москве, куда она вернулась после Берлинского международного кинофестиваля. Барабаш* обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России. По версии следствия, кинокритик разместила на личной странице в одной из соцсетей публикации, в которых, содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства». Женщина полностью признала свою вину.

26 февраля суд отправил Барабаш* под домашний арест на два месяца. 4 апреля Минюст России внес ее в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что кинокритик распространяла недостоверную информацию о решениях российских органов власти, выступала против военной операции на Украине, а также взаимодействует с иностранными СМИ.

21 апреля в Пушкинском городском суде Московской области должно было начаться рассмотрение дела Барабаш*, однако журналистка на заседание не явилась. В результате ее объявили в розыск.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов