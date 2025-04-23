Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сможет остаться на своем посту еще два года благодаря «личной поддержке» президента России Владимира Путина, но после ее ухода Кремль столкнется с «дилеммой преемственности». Об этом пишет Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника.

По их словам, Набиуллина сохранит свой пост до истечения срока ее полномочий в 2027 году, несмотря на критику со стороны депутатов Госдумы и крупных бизнесменов. Набиуллина «находится в безопасности» при условии, что не будет допущено «никаких серьезных политических ошибок», утверждают собеседники агентства.

«Она не находится в зоне риска, у нее сильная позиция», — заявил Reuters неназванный российский чиновник.

Он не ответил прямо на вопрос, рассматривает ли Кремль преемника Набиуллиной, просто сообщив, что срок ее пребывания на посту истекает через два года. Вместе с тем окончание ее полномочий может создать «проблему 2027», под которой собеседники агентства подразумевают уход и других членов команды ЦБ.

По мнению источников, подчиненные Набиуллиной могут перейти на более прибыльную работу после ее ухода. Руководящая должность в ЦБ хоть и престижна, но оплачивается ниже, чем в коммерческих банках и сопряжена с более высоким риском попасть под западные санкции, объясняет Reuters.

«Сейчас проблемы нет, проблема возникнет в 2027 году, когда половина ЦБ уйдет вместе с ней [Набиуллиной], и альтернативной команды просто не будет», — сказал высокопоставленный источник в финансовом секторе.

Ключами к столь длительному пребыванию Набиуллиной на своем посту Reuters называет «доверие Путина» и эффективность принятых главой ЦБ мер для сохранения макроэкономической стабильности. Кроме того, Россия готовится к периоду низких цен на нефть и сокращению бюджетных доходов из-за введенных президентом США пошлин, а это неподходящий момент для кадровых перестановок, говорят источники агентства.

Знаком того, что позиции Набиуллиной в последние недели укрепились, Reuters называет «редкую похвалу» в ее адрес от спикера Госдумы Вячеслава Володина. По итогам обсуждения годового отчета ЦБ в начале апреля Володин назвал действия регулятора «профессиональными и ответственными». Он отметил, что Банк России и правительство «смогли сделать все для того, чтобы защитить финансовую систему, сбережения граждан, чтобы развивалась экономика».

В конце 2024 года Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что банкиры, предприниматели и крупные российские чиновники, включая премьер-министра Михаила Мишустина, выразили президенту России недовольство Набиуллиной из-за высокой ключевой ставки. С октября прошлого года она держится на уровне 21%.

Согласно публикации, главу ЦБ обвиняли в «разрушении» экономики высокими процентными ставками, но президент якобы все еще уверен в необходимости принимаемых Набиуллиной мер по поддержке экономики.

В декабре депутаты фракций «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ представили законопроекты, предлагающие ограничить полномочия Центробанка и расширить основания для досрочной отставки главы ЦБ. Правительство не поддержало эти инициативы.