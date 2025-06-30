В отношении блогера Юрия Дудя* возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщают РИА Новости и Baza со ссылкой на источники.

«Дело уже возбуждено по статье 330.1 УК РФ», — сказал собеседник РИА Новости в правоохранительных органах.

30 июня прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя* дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). В сообщении ведомства говорится, что 38-летний блогер в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). После этого он продолжил распространять в одном из мессенджеров сообщения и материалы без указания статуса иностранного агента, сообщила прокуратура.

Минюст включил Дудя* в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Блогер пытался через суд обжаловать решение ведомства, но безуспешно.

За последний год Таганский районный суд Москвы дважды штрафовал Дудя* за отсутствие маркировки иноагента в постах в телеграм-канале. В августе 2024 года ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей, в апреле 2025-го — 45 тыс. рублей.

В мае суд взыскал с Дудя* и дизайнера Артемия Лебедева 500 тыс. рублей в пользу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по иску о защите чести и достоинства из-за высказываний последнего в интервью блогеру. Суд также обязал журналиста удалить фрагмент ролика, где его собеседник нецензурно искажает фамилию истицы.

На YouTube-канал Дудя* подписано свыше 10 млн пользователей.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов