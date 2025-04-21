Таганский районный суд Москвы оштрафовал интервьюера Юрия Дудя*, комика Семена Слепакова* и журналиста Марию Певчих* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд назначил каждому из них административное наказание в виде штрафа на сумму 45 тыс. рублей. В настоящее время Дудь*, Слепаков* и Певчих* проживают за пределами России. Для них это уже не первый штраф.

Юрий Дудь*

25 февраля 2022 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Генпрокуратуре и Минюсту с просьбой рассмотреть вопрос о включения Дудя* в список иноагентов за то, что он «высказал отвращение к нашей стране». Мизулина добавила, что несколько неназванных ею СМИ сообщали о наличии у Дудя* иностранного финансирования.

В апреле 2022 года Минюст России внес журналиста в реестр иностранных агентов. Несколько месяцев спустя, в июне, Дудь* пожаловался суду на то, что его не уведомили о внесении в реестр, но в июле иск был отклонен.

В августе 2024 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал Дудя* на 40 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Семен Слепаков*

В апреле 2022 года Слепаков* опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину и выступил против боевых действий на Украине, а потом уехал в Израиль.

В начале 2023 года комик записал «колыбельную», в которой мать-россиянка рассказывает сыну о его братьях: один из них погиб в ходе военной операции на Украине, а второй уехал в Европу после объявления частичной мобилизации.

После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал признать артиста иностранным агентом и лишить российского гражданства. Фонд защиты национального исторического наследия счел, что в песне Слепаков* дискредитирует армию. Представители организации потребовали СК и Минюст провести проверку и признать комика иноагентом.

В реестр иностранных агентов Слепаков* попал 14 апреля 2023 года. Артист неоднократно пытался обжаловать это решение в различных судебных инстанциях, но безуспешно.

Мария Певчих*

Мария Певчих* была заочно арестована Басманным судом в январе 2024 года по обвинению в организации экстремистского сообщества и распространении фейков о Вооруженных силах России. В августе того же года ее внесли в список террористов и экстремистов.

В октябре суд оштрафовал Певчих* на 40 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. В январе 2025 года Певчих* внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за предложение снять персональные санкции, введенные против некоторых россиян.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Там публикуют данные о людях и организациях, которые, по мнению администраторов портала, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины». После начала военной операции на Украине в его базу попали несколько известных представителей российского шоу-бизнеса, в том числе певец Shaman (Ярослав Дронов), телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев, актер Никита Кологривый, телеведущий и комик Дмитрий Хрусталев.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов