Средние расходы россиян на подготовку к Новому году в этом году составят примерно 37,3 тысячи рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой «Деловые решения и технологии» (ДРТ), пишет «Коммерсант».

Структура новогодних трат выглядит следующим образом:

Основная часть бюджета (44%) приходится на продукты для праздничного стола.

40% планируется потратить на подарки.

Оставшиеся 16% будут направлены на развлечения.

Большинство респондентов (56%) хотели бы получить в подарок деньги, но дарить их собирается лишь 29% опрошенных. В топ-5 желаемых презентов также вошли товары для дома (39%), электроника (33%), подарочные сертификаты (30%) и косметика или парфюмерия (29%).

Женщины чаще всего желают получить полезные в быту подарки (46%) и косметику (44%). Для мужчин самым желанным сюрпризом является электроника (42%), однако только каждая пятая женщина планирует сделать такой подарок.

Аналитики также изучили различия между поколениями:

Миллениалы (1981—1996 г.р.) планируют самые крупные траты — около 42 тыс. рублей.

Зумеры (после 1997 г.р.) отводят на праздник в среднем 39,7 тыс. рублей.

Поколение X (1965—1980 г.р.) рассчитывает потратить примерно 33,4 тыс. рублей.

Беби-бумеры (до 1965 г.р.) ожидают самых скромных расходов — порядка 31,5 тыс. рублей.

Финансировать праздник большинство (56%) намерено за счет текущих доходов, треть респондентов (34%) откладывала деньги заранее, а 12% планируют воспользоваться кредитом.

Расходы на подарки и другие приготовления к празднику

Согласно исследованию холдинга «Ромир», семь из десяти россиян (70%) намерены потратить на новогодние подарки близким сумму, не превышающую 10 тысяч рублей. При этом каждый пятый участник опроса (21%) планирует уложиться в бюджет до 2 тысяч рублей.

Около четверти респондентов (26%) готовы выделить на подарки от 2 до 5 тысяч рублей, а еще 23% — от 5 до 10 тысяч. Более значительные суммы планируют немногие: 10% опрошенных потратят от 10 до 15 тысяч, 4% — от 15 до 20 тысяч, и лишь 2% готовы затратить свыше 30 тысяч рублей.

Что касается праздничных приготовлений, более половины россиян (51%) определенно будут наряжать елку и украшать свой дом к Новому году. Еще 22% сделают это при наличии соответствующего настроения, тогда как 14% не планируют заниматься украшениями, а 13% пока не приняли решения.

Наиболее активное желание создать праздничную атмосферу выразили граждане в возрасте от 35 до 44 лет (60%), что, по мнению аналитиков, может быть связано с наличием в их семьях маленьких детей.