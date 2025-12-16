Копия статуи Свободы, установленная в бразильском муниципалитете Гуаиба обрушилась во время шторма. Об этом пишет Brazil247.

Падение скульптуры, установленной перед магазином Havan, произошло, когда в регионе действовал красный уровень опасности из-за прогнозируемых порывов ветра до 90 км/ч.

Пострадавшая конструкция представляла собой часть фасада торговой площадки. Отмечается, что в момент падения парковка у магазина была практически пустой, что позволило избежать жертв среди населения.

В специальном заявлении для СМИ компания Havan объявила, что после произошедшего были активированы меры безопасности, а территория вокруг инцидента была немедленно изолирована.

«Общая высота статуи Свободы составляет 35 метров. Обрушилась исключительно сама статуя, высота которой составляет 24 метра», — говорится в тексте сообщения.

В компании также указали на то, что все принадлежащие ей статуи имеют стандартную техническую документацию. Сама конструкция была установлена в 2020 году.

Представители Havan заверили, что рабочие бригады приступят к демонтажу обрушившейся скульптуры в ближайшие часы, а специалисты проведут техническую экспертизу с целью определения точных причин обрушения и уточнения дальнейших шагов.

«Компания еще раз подчеркивает, что нашим приоритетом является безопасность клиентов, сотрудников и населения», — добавили в компании.