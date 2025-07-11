Страны ЕС рассматривают новый вариант снижения потолка цен на российскую нефть, который сейчас установлен на уровне $60 за баррель: речь идет о лимите на 15% ниже рыночной цены с его автоматическим пересмотром каждые три месяца, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с обсуждением источники.

Одним из препятствий стало одобрение со стороны морских государств — Греции, Мальты и Кипра, — но и они открыты для этой идеи, утверждают собеседники агентства.

Новый подход к ценовому потолку предполагает, что он будет установлен на 15% ниже рыночных цен, рассчитанных в среднем за 10 недель. По словам источников, по сравнению с нынешними условиями это будет означать снижение лимита примерно до $50 за баррель.

Нынешний ценовой предел неоднократно подвергался критике за отсутствие четких механизмов контроля за его соблюдением, но все равно послужил основанием для введения некоторых новых западных санкций в отношении участников торговли российской нефти.

Однако, предупредили собеседники Bloomberg, окончательное решение по новому принципу расчета ценового потолка еще не принято — и потребует поддержки всех государств-членов Евросоюза. Оно входит в состав 18-го пакета санкций ЕС, который пока блокируется Словакией, требующей для себя исключений на пути к поэтапному отказу от российского газа. Брюссель готов предоставить Братиславе определенные гарантии, если она снимет свое вето, заявил один из источников агентства.

Греция, Мальта и Кипр до сих пор неохотно поддерживали снижение лимита без согласия «Большой семёрки», которая не смогла прийти к единому мнению из-за отсутствия поддержки со стороны президента США Дональда Трампа. Хотя позиция G7 «несколько смягчилась» по сравнению с прошлым месяцем, мнение Вашингтона все равно «сыграло бы важную роль», пояснили собеседники Bloomberg. Они отметили, что раньше «Большая семёрка» опасалась поддерживать снижение ценового потолка из-за подорожания нефти после американских ударов по Ирану, но сейчас их воздействие на рынок нивелировалось, и нефтяные фьючерсы снова упали.

Большинство стран ЕС продвигают идею снижения ценового лимита на российскую нефть даже без согласия США и поддерживают новый механизм, утверждают источники агентства. По их словам, обсуждение этого вопроса «продвигается в позитивном направлении», в том числе и с союзниками по G7.