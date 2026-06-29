Пять человек погибли в результате стрельбы в молодежном центре в городе Штаде на севере Германии, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. Подозреваемый задержан, его мотивы пока неясны.
Посольство России в Германии сообщило, что не располагает информацией о наличии среди жертв и пострадавших российских граждан.
«В координации с местными правоохранительными органами устанавливаем обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство также опубликовало номер круглосуточного телефона экстренной связи консульского отдела: +49 (171) 811 34 58.
В некоторых сообщениях местных СМИ говорилось, что подозреваемых несколько, но полиция пока не подтвердила эту информацию. В распространенном через мессенджер заявлении полиция города сообщила о проведении «крупной операции» на улице Данкерсштрассе. Власти призвали граждан держаться подальше от этого района и следовать указаниям экстренных служб.
На месте происшествия находится большое количество полицейских и спасателей, передает TAZ. Личности погибших пока не установлены. Правоохранители проверяют возможную связь между стрелком и жертвами. Также пока неизвестно, сколько человек получили ранения.
Штаде с населением чуть менее 50 тыс. человек расположен к западу от Гамбурга.