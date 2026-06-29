Пять человек погибли в результате стрельбы в молодежном центре в городе Штаде на севере Германии, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. Подозреваемый задержан, его мотивы пока неясны.

Посольство России в Германии сообщило, что не располагает информацией о наличии среди жертв и пострадавших российских граждан.

«В координации с местными правоохранительными органами устанавливаем обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство также опубликовало номер круглосуточного телефона экстренной связи консульского отдела: +49 (171) 811 34 58.