Стюардессу авиакомпании «Уральские авиалинии» Варвару Волкову признали в распространении ложной информации о российских вооруженных силах и приговорили к семи годам колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение суда подмосковного города Видное.

Волковой вменяли п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти. Максимальное наказание за это преступление — до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в январе Волкова посмотрела в интернете видеоролик о российском танкисте, участвующем в специальной военной операции (СВО) на Украине, и начала испытывать к нему неприязнь. Увидев этого же военнослужащего впоследствии по телевизору, стюардесса нашла его телефон, начала звонить мужчине и угрожать.

Кроме того, Волкова высказывалась против СВО в чате подмосковной деревни Сапроново — в частности, обещала напоить украинских военных чаем, если они захватят Московскую область, публиковала проукраинские лозунги и оскорбляла других участников переписки.

Телеграм-канал «Два майора», который сообщил о вынесенном Волковой приговоре еще накануне вечером, пишет, что заявление на девушку подал один из участников деревенского чата. В ходе следственной проверки стюардесса пыталась доказать, что ее аккаунт был взломан неизвестным, который и писал антироссийские сообщения, однако не смогла.