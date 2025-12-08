Московский городской суд в ходе рассмотрения апелляционных жалоб прокуратуры по делу о хищении более 150 млн рублей из средств «Роскосмоса» заключил под стражу двух из четырех осужденных. Как сообщает «Коммерсантъ», это решение было принято после того, как подсудимые не явились на заседание, сославшись на проблемы со здоровьем.

Суд счел эти причины неуважительными и расценил действия фигурантов как попытку затянуть процесс до истечения срока давности, который наступает 25 декабря.

Рассмотрение апелляции по делу началось 28 ноября, когда на заседание явились все четверо осужденных, находившиеся ранее под подпиской о невыезде: бывший гендиректор «Центра перспективных технологий и аппаратуры» (ЦПТА) Райгедас Поцюс, его первый заместитель Олег Архипенков, коммерческий директор Александр Софинский и главный конструктор Семен Шишкин.

Мещанский районный суд Москвы 2 июня признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере при создании мощной батареи для военно-космической отрасли, однако назначил всем условные сроки от 5 до 5,5 лет.

Прокуратура, требовавшая реальных сроков заключения, подала апелляционное представление, настаивая на пересмотре приговора, взыскании ущерба в 156 млн рублей и назначении фигурантам штрафов до 1 млн рублей. Защита трех осужденных также обжаловала приговор, добиваясь их оправдания.

На повторное заседание, назначенное на 5 декабря, не явились Шишкин и Софинский. Их адвокаты представили медицинские документы, однако прокурор усмотрел в этом тактику затягивания процесса. В результате суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения на заключение под стражу для неявившихся фигурантов и объявил их в розыск. Следующее слушание назначено на 9 декабря.

Согласно данным «Коммерсантъ», на исполнение решения об аресте потребовалось время, поскольку оформленный документ не был своевременно передан в канцелярию суда. При этом адвокаты Шишкина заявили, что он намерен явиться на следующее заседание и будет ходатайствовать об отмене ареста.

Уголовное дело касается хищения 156,11 млн рублей, выделенных по госконтракту на создание мощной литий-тионилхлоридной батареи для космических аппаратов. Следствие утверждает, что руководство ЦПТА вместо разработки новой технологии использовало старую, представило «Роскосмосу» подложные документы о расходах, а полученные средства вывело через фирмы-однодневки.

В ходе судебных разбирательств, длившихся с 2022 года, подсудимые вину не признавали, указывая, что работы были приняты заказчиком, а следствие не провело экспертизы, подтверждающие ущерб. Согласно приговору суда опытные образцы созданных батарей подлежат уничтожению.