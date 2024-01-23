Башкирского активиста Фаиля Алсынова (Алчинова), приговоренного к четырем годам колонии, этапировали из Башкирии в магнитогорское СИЗО №2 в Челябинской области из-за «чрезвычайной ситуации» в Баймаке, говорится в постановлении Баймакского районного суда. Соответствующий документ опубликовал в своем телеграм-канале адвокат осужденного Ильнур Суюндуков.

«В связи с сложившейся чрезвычайной ситуацией, создавшейся при попытке этапирования осужденного Алчинова Ф.Ф. из здания суда, суд полагает необходимым указать об этапировании осужденного в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Челябинской области г. Магнитогорск», — говорится в постановлении суда.

О том, что Алсынов был этапирован в другой регион, стало известно 19 января, через два дня с момента вынесения активисту приговора по делу о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК) из-за его речи про мигрантов. Тогда Суюндуков в разговоре с изданием «Верстов.Инфо» отмечал, что не знает, по какой причине его подзащитного увезли из Башкирии.

«Я его только вчера [18 января] нашел. Искал везде: и в Орске, и в Оренбурге был», — рассказал адвокат.

«Верстов.Инфо» писало, что решение отправить активиста в СИЗО Магнитогорска может быть вызвано желанием властей минимизировать повторение уличных беспорядков в Башкирии.

О том, что Алсынов находится в СИЗО Магнитогорска, также сообщал сам активист в своем письме, обращенном к жителям Башкортостана. В нем он, в частности, заявил, что на протестных акциях действовали провокаторы, которые предлагали людям оказывать сопротивление полиции или ворваться в здание суда. Также Алсынов призвал воздержаться от соответствующих подстрекательств.

Фаиля Алсынова задержали в Уфе в октябре 2023 года. Против активиста завели уголовное дело о возбуждении ненависти из-за его речи про мигрантов. По версии следствия, в апреле 2023 года Алсынов «публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии».

Алсынов выступал против разработок на шихане Куштау и участвовал в сходе против геологоразведочных работ в районе села Ишмурзино в Баймакском районе. 16 января Росфинмониторинг внес активиста в перечень экстремистов.

Протесты в Башкирии

В день вынесения приговора Алсынову несколько тысяч местных жителей собрались у здания Баймакского районного суда в знак поддержки осужденного. После оглашения судебного решения произошли стычки гражданских лиц с силовиками. Сторонники Алсынова, в частности, потребовали отправить в отставку главу республики Радия Хабирова. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие бросали в силовиков снежки. Несколько человек были задержаны.

19 января в центре Уфы прошел несогласованный митинг в поддержку Фаиля Алсынова. По разным оценкам, туда пришли от одной до двух тысяч человек.

По факту протестов в Баймаке Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Комментируя протесты, Хабиров назвал приговор Алсынову «тяжелым» и подчеркнул, что не потерпит в регионе «экстремизм и попытки расшатывать ситуацию». Также он признал, что часть вины за произошедшее лежит на местных властях и на нем самом. Тех, кто выходит на митинги в поддержку Алсынова, Хабиров призвал «не маскироваться под добрых активистов».

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», — заявил глава республики.

В Кремле заявили, что в Башкирии нет массовых протестов, а речь идет об «отдельных проявлениях», которые «относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка».