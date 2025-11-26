Суд постановил взыскать штраф с народного артиста РСФСР Михаила Боярского за неправильную парковку и невыплату изначального штрафа в срок. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, Mercedes Боярского проигнорировал дорожный знак, запрещающий парковку на Лиговском проспекте, и встал у торгового центра «Галерея» в неположенном месте.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение ПДД 17 февраля. Через несколько суток после этого городской комитет по транспорту постановил взыскать с водителя 4,5 тысячи рублей, решение вступило в законную силу в начале марта.

Как отмечает издание, штраф был выплачен лишь после истечения срока в 60 дней — его взыскали приставы в конце мая. Несмотря на раскаяние 75-летнего актера, Боярский не явился на судебное заседание о неуплате штрафа в срок.

Представитель защиты артиста передала его признание вины судье, однако решением 199 участка мирового суда Боярский все равно был привлечен к административной ответственности.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что актеру назначили штраф в 9 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 22 октября, на его погашение у актера вновь есть 60 дней.

В 2019 году скандал вызвала реакция Боярского на интерес СМИ к парковке его автомобиля на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

«Что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас», — сказал он в разговоре с «Фонтанкой».

В 2021 году Боярский также признался, что не следит за своевременной уплатой дорожных штрафов, так как «документами занимается в доме» не он.