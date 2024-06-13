Нижневартовский городской суд отклонил жалобу на отказ составить протокол о дискредитации армии на экс-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталью Комарову. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

В графе «Результат рассмотрения» значится «Оставлено без изменения». В разговоре с РИА Новости пресс-служба суда подтвердила это. «Жалоба отклонена», — сказали там.

В октябре 2023 года тюменский «общественник» Юрий Рябцев написал жалобу на Комарову в полицию с требованием составить на нее протокол по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии). Поводом стало ее высказывание, сделанное в том же месяце на встрече с жителями Нижневартовска. В нем содержались слова «Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна».

Как сообщали в департаменте внутренней политики ХМАО, сотрудник УМВД России по Нижневартовску отказался составлять протокол. Рябцев обжаловал это решение в суде.

По информации URA.RU, Рябцев присутствовал на судебном заседании и остался не доволен вынесенным решением. По его словам, лингвистическую экспертизу высказывания Комаровой провели с нарушениями — «не по методике Минюста». Он заявил, что планирует обжаловать решение Нижневартовского суда и подавать апелляцию в окружной суд ХМАО.

Комарова была губернатором ХМАО с 2010 года. 30 мая 2024 года она объявила том, что покидает должность. Врио главы региона стал Руслан Кухарук. Он предложил Комаровой перейти в Совет Федерации.