Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил и отправил на пересмотр приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве младенца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение», — заявили в пресс-службе. Адвокат Камиль Бабасов, представляющий интересы Сушкевич, сообщил ТАСС, что подсудимые останутся под стражей, а дело будет возвращено в Московский областной суд на повторное рассмотрение. По его итогам суд примет решение об отмене или сохранении меры пресечения, добавил защитник.

Предыдущая апелляция на приговор Мособлсуда рассматривалась еще в апреле 2023 года и была отклонена судебной коллегией, как следует из постановления в карточке дела. «В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции», — было указано в тексте постановления.

Дело врачей

В ноябре 2018 года в роддоме Калининграда у гражданки Узбекистана Заримхон Ахмедовой родился недоношенный ребенок, которого и.о. главврача Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич, по версии следствия, решили убить, чтобы не портить статистику, поэтому Сушкевич якобы ввела младенцу дозу магния сульфата и внесла в медкарту информацию о мертворождении.

Белой было предъявлено обвинение в организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), а Сушкевич — в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Обе отказались признавать вину и заявили, что оказали новорожденному всю возможную помощь.

В декабре 2020 года решением коллегии присяжных в Калининграде врачи были оправданы. Сушкевич и Белая вернулись к работе, но через полгода прокуратура добилась повторного рассмотрения дела в Московской области. В 2021 году Мособлсуд поместил врачей в СИЗО, поскольку следствие выражало опасения по поводу их возможности влиять на общественность и присяжных через СМИ.

Новое разбирательство началось в феврале 2022 году. Белая и Сушкевич подтвердили свой отказ признавать вину. Собравшаяся в августе коллегия присяжных большинством голосов признала их виновными и не заслуживающими снисхождения. В сентябре 2022 года решением Мособлсуда врачи были приговорены к лишению свободы: Белая — на 9,5 года, Сушкевич — на 9 лет.

Общественный резонанс и позиция адвокатов

В поддержку Белой и Сушкевич выступали многие известные врачи, в том числе профессор и академик РАН Николай Володин, профессор и завкафедрой неонатологии Исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова Марина Дегтярева, главный неонатолог Минздрава России в СКФО Алексей Мостовой.

Пересмотреть дело Белой и Сушкевич просил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он заявлял, что на присяжных оказывалось прямое давление со стороны суда, а судмедэкспертиза не выдерживает критики.

В сентябре 2023 года адвокат Камиль Бабасов заявил изданию «Медвестник», что четверо присяжных рассказали ему о давлении со стороны судьи Мособлсуда Андрея Вьюнова.

Его коллега Вячеслав Жуковский, представляющий интересы Сушкевич, сообщил «Коммерсанту», что Вьюнов «дважды позволил себе войти в комнату для отдыха, высказав отношение к двум ключевым доказательствам и заявив, что подсудимые, с его точки зрения, виновны».

Один из присяжных, который склонялся на сторону врачей, был задержан в день голосования по вердикту. Вместо него, по словам Жуковского, голосовал бывший замглавы ОВД Мытищи.

Представляющая интересы матери умершего ребенка адвокат Лариса Гусева оценила решение присяжных и суда как законное и отметила, что задержанный присяжный «никогда и нигде не обжаловал» доставку в отдел полиции.

В октябре 2024 года Верховный суд России направил дело калининградских врачей на новое рассмотрение, а также изменил меру пресечения на заключение под стражу до 27 декабря. До этого Сушкевич и Белая находились в колонии №4 Калининградской области. По словам адвоката Белой Виктора Бородина, к тому моменту его подзащитная утратила веру в судебную систему и отчаялась на благополучный исход дела.