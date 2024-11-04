Военный суд арестовал замглавы тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева по делу о взятке, сообщает ТАСС. По данным Mash, генерал-майор требовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей за то, что он не станет разрывать контракт стоимостью 480 млн рублей.

Телеграм-канал пишет, что компания в итоге перевела деньги «через посредника, их обоих задержали». Официально эта информация не подтверждалась.

Суд отказал защите Мирзаева в просьбе о переводе под домашний арест и отправил его в СИЗО до 2 января 2025 года. О том, что против генерала было возбуждено дело о взятке, также сообщало РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Мирзаев был замглавы Южным округом войск Росгвардии. В 2015 году генерал баллотировался в гордумы Буденновска (Ставропольский край) от «Единой России».

О «генералопаде» в 2024 году

В конце октября СКР сообщил об аресте бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил России Александра Оглоблина по делу о получении взятки. По версии следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей пермского телефонного завода «Телта» более 10 млн рублей за «общее покровительство» при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

Оглоблин фигурирует в деле экс-начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в размере 36 млн рублей от руководства того же завода «Телта».

В начале сентября военный суд Москвы арестовал до 2 ноября замглавы Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанов по делу о получении взятки.

Весной 2024 года начались аресты чиновников и военнослужащих российского оборонного ведомства. С апреля по август по делам о коррупции было задержано 12 человек. Следствие предполагает, что четверо из них получили взятки на общую сумму в 1,25 млрд руб., а остальные причинили государству ущерб более чем на 2,05 млрд.