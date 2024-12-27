Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота к 5,5 года лишения свободы в колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Об этом пишет РИА «Новости».

«Суд постановил <…> признать Шарлота виновным в совершении преступлений по статьям 354.1, 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание <…> в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в колонии-поселении», — огласил приговор судья.

Адвокат Шарлота Алексей Лапузин сообщил RTVI, что вопрос об обжаловании будет решать вместе с подзащитным после получения приговора. Он предположил, что это будет, скорее всего, после новогодних праздников.

«Приговор, как мне представляется сейчас, исходя из того, что я услышал, кажется мне сомнительным в части обоснованности, поскольку мы занимали иную позицию. И в определенной степени несправедливым в связи с тем, что отсутствуют отягчающие вину обстоятельства, наличествует большое количество смягчающих вину обстоятельств», — сказал Лапузин.

Ранее он написал в своем телеграм-канале, что если Шарлоту дадут семь лет и пять месяцев, как просило обвинение, то это будет «грубой судебной ошибкой».

«По крайней мере, в этой части суд не допустил тех ошибок, которые, на которые его мотивировал гособвинитель», — оценил адвокат приговор в 5,5 года, в итоге вынесенный судом.

Суд постановил прекратить уголовное преследование артиста по статьям 325 (похищение или повреждение документов) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц) УК России в связи с отказом гособвинения и признал за Шарлотом право на реабилитацию. Как отмечает издание «Самара-онлайн», певцу также на 4 года запретили пользоваться интернетом.

В своем последнем слове Шарлот попросил прощения за снятые видеоролики провокационного содержания.

«От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле в Instagram*, а именно: поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции», — приводит его слова РИА «Новости».

Шарлот также сказал, что поступил глупо и заявил о готовности к созданию собственной семьи.

«Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26 и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа», — добавил он.

За неделю до оглашения приговора обвинение просило приговорить Шарлота к семи годам и пяти месяцам колонии общего режима и штрафу в 299 тысяч рублей. В ходе прений прокурор заявил об отказе от обвинений по двум статьям. Адвокат певца Алексей Лапузин назвал просьбу гособвинения «чудовищно жестокой» и назвал незаконным нахождение артиста в СИЗО, т.к. максимальный срок нахождения под стражей, по его словам, истек в мае.

«Должны были пересмотреть меру пресечения на запрет определенных действий. Но в конце месяца в отношении Шарлота возбуждают новое уголовное дело, продлевают арест. А сейчас гособвинение отказывается от обвинений! То есть этот человек [Шарлот] уже полгода незаконно находится в местах содержания лиц под стражей», — заявил Лапузин.

Дело Шарлота

Шарлот был арестован в декабре 2023 года из-за видеороликов в соцсетях, на одном из которых видно, как он портит свой военный билет и прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла. На другом видео певец разрывает букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты. Как утверждало следствие, опубликованные видео «оскверняли воинскую славу».

Артист обратился к патриарху Кириллу с раскаянием в конце 2023 года. В частности, он сообщил, что находясь в СИЗО занялся созданием «патриотических произведений», с которыми готов выступать на свободе. В январе Шарлот принес извинения патриарху и назвал его «иконой церкви». Он также попросил прощения у президента России Владимира Путина, певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и у всех, кого он «вскользь оскорбил».

В июле Шарлот был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.