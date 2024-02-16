16 февраля Таганский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС с требованием компенсации $1 млрд за «голую вечеринку» в клубе «Мутабор». Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 11:30 мск. По данным агентства, истец Александр Трещев настаивает, что МТС должен перевести $1 млрд в государственный фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества».

Он изначально требовал компенсации как с оператора, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, однако ее суд удалил из ответчиков.

26 января иск Трещева на 1 млрд руб. к Ивлеевой был отклонен. В суде пояснили, что из заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков. При этом иск к оператору был принят к производству.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») и с участием звезд прошла в московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года. Попавшие в Сеть фото и видео с этого мероприятия возмутили многих российских пользователей соцсетей, а также политиков и прочих официальных лиц. Роскомнадзор усмотрел в мероприятии признаки ЛГБТ*-пропаганды. Участники вечеринки, включая артистов Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Анну Асти, Глюкозу и других, столкнулись с различными негативными для них последствиями.

К Ивлеевой и МТС не первый раз пытаются взыскать компенсацию из-за «голой вечеринки». Первый иск был подан к блогеру в конце декабря 2023 года. Его подала группа из 22 граждан, которые требовали от Ивлеевой компенсацию морального вреда в размере 1 млрд руб., эту сумму она должна перечислить в фонд «Защитники Отечества». Тогда суд вернул иск, так как блогер не проживает в Хамовниках.

Суд также отклонил второй коллективный иск к Ивлеевой и МТС. В инстанции пояснили, что истцы не были «объединены одним общим основанием для компенсации морального вреда».

17 января в пресс-службе МТС рассказали RTVI, что компания не имеет отношения к «голой» вечеринке и готова представить свою позицию в суде после ознакомления с иском.

После скандала из-за вечеринки МТС исключила Ивлееву из амбассадоров, а рекламу оператора с участием блогера сняли с эфира.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России