Военный Амырак Самаан получил два года колонии общего режима за разжигание ненависти и вражды, а также за унижение сослуживцев по национальному признаку. Об этом сообщается в телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Томский гарнизонный военный суд установил, что Самаан нанес сослуживцу на плацу воинской части удар ногой в область тыльной стороны колена. После того, как пострадавший упал, Самаан стал угрожать заточкой и применением физического насилия.

Помимо этого, подсудимый употребил выражение, унижающее честь и достоинство лица русской национальности и оскорбляющее национальную принадлежность в присутствии других служащих подразделения.

В материалах дела сказано, что осужденный провоцировал конфликт с военными русской национальности на территории спортивного городка воинской части, бросая камни в их направлении. Когда один из них обратился к нему с просьбой прекратить подобное поведение, Самаан ударил своего собеседника кулаком в живот, начал угрожать физическим насилием и публично унизил его национальность.

В сообщении также указывается, что мужчина неоднократно публично оскорблял сослуживцев по национальному признаку, унижая их достоинство как лиц русской национальности в присутствии других военнослужащих.

В суде отметили, что в настоящий момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В конце октября Южно-Сахалинский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно покинул свою часть в Донецкой Народной Республике. Подсудимый был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии. Согласно материалам дела, он оставил расположение воинской части еще в феврале 2024 года, а его задержание произошло в конце июля на территории Сахалина.