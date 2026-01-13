По иску прокуратуры Алтайского края в доход государства с бывшего депутата собрания депутатов Тюменцевского сельсовета Сергея Кулаева взысканы 4,3 млн рублем. Об этом говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

«Установлено, что в 2023 году на три банковских счета бывшего депутата собрания депутатов Тюменцевского сельсовета Сергея Кулаева, два из которых он в справке о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отразил, поступили 4,3 млн рублей», — сказано в сообщении прокуратуры

На судебном заседании бывший депутат не смог подтвердить законность поступления денежных средств.

Исполнение решения Тюменцевского районного суда будет проконтролировано после вступления его в законную силу.

Ранее полномочия Кулаева были прекращены в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

В начале сентября 2025 года суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества Кулаева. По версии следствия, в 2023 году экс-депутат и его супруга приобрели два земельных участка в Чемальском районе Республики Алтай, а также квартиру в Барнауле. Общая стоимость объектов составила более 6,4 млн руб. Эта сумма, считает прокуратура, не соответствовала задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года.