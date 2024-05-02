Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока, в том числе бизнесмену Дмитрию Дремлюге, на 17,4 млрд рублей, пишет ТАСС.

«Взыскать с Дремлюги Дмитрия Владимировича <…> [и еще ряда физических и юридических лиц] в пользу Российской Федерации 17,4 млрд рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам», — приводит агентство решение судьи.

23 января Генеральная прокуратура подала два иска на 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке, обнаружил RTVI, изучив портал “Электронное правосудие”. Среди ответчиков — сахалинский рыбопромышленник Олег Кан и уехавший за границу бизнесмен Дмитрий Дремлюга, которых называют “крабовыми королями” Дальнего Востока.

В одном из исков указана сумма 359 млрд рублей. Всего соответчиков почти 20 человек, среди них — Родион Ким, Евгения Бровченко, Марина Метенчук, Марина Тен и Сергей Довидович, которые управляли активами Кана. У ведомства также есть претензии к 10 компаниям, в том числе сахалинским рыболовным компаниям «Прибой-Т», «Курильский универсальный комплекс», “Аквамарин”, «Приморская рыболовная компания” и «Севрыбфлот».

Второй иск Генпрокуратуры — на 17,4 млрд рублей. Среди физлиц в числе ответчиков указан рыбодобытчик Дмитрий Дремлюга, которого называют фактическим хозяином «Дальморепродукта», «Хасанрыбы» и других рыбодобывающих компаний Приморья. По данным РБК, бизнесмен проживает за границей с 2010-го года, когда он стал фигурантом нескольких уголовных дел.

В конце апреля суд заочно приговорил Олега Кана к 17 годам лишения свободы по делу об организации заказного убийства. Как установил суд, в 2010 году «крабовый король» организовал убийство бизнесмена Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь. Кан, как отметили в суде, за вознаграждение нашел исполнителя убийства и пособника — жителя Сахалинской области. Последний под видом деловых переговоров пригласил Пхиденко во Владивосток. Следуя инструкциям, предприниматель приехал к ресторану «Три богатыря», возле которого его застрелили, установил суд.

В марте РИА Новости со ссылкой на его представителя сообщило, что «крабовый король» скончался более года назад. Позже адвокат бизнесмена Константин Трапаидзе опроверг эту информацию и назвал ее «преднамеренным вбросом». Также данные о гибели Кана не подтвердили в Приморском суде, где рассматривалось уголовное дело в отношении преступных действий бизнесмена. Генпрокуратура считает заявление о смерти «крабового короля» инсценировкой. Информация о смерти предпринимателя появилась не в первый раз.

В конце февраля 2023 года несколько региональных телеграм-каналов писали, что Кан умер в Лондоне от рака поджелудочной железы, и его похоронили в Южной Корее.