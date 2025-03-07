Российские войска в ночь на 7 марта нанесли массированный удар по газовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщило Минобороны России. В частности, мэр Тернополя Сергей Надал заявил о повреждении критического промышленного объекта. Удар ВС России привлек особое внимание военных телеграм-каналов. Подробности — в материале RTVI.

Удар и последствия

В Минобороны России об ударе отчитались в общей сводке за неделю, при этом конкретные цели и примененные вооружения не указали.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сообщил телеграм-канал военного ведомства.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждении энергетической и газовой инфраструктуры «в разных регионах» страны, но конкретных мест тоже не привел.

«Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Тернополе. По их данным, город был частично обесточен, там возник сильный пожар. Мэр Тернополя написал в своем телеграм-канале об отключении небытовых потребителей из-за падения давления в сетях, он также предупредил о возможных ограничениях подачи горячей воды и централизованного отопления.

Как уточняет ТАСС, воздушная тревога в Тернопольской области длилась почти три с половиной часа.

Руководство госпредприятия «Нафтогаз Украины» заявило о повреждении объектов его газотранспортной инфраструктуры и производственных мощностей, обеспечивающих добычу газа.

Также с ночи поступала информация о взрывах в Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях, в Ивано-Франковске, Одессе и Харькове. Объекты газодобычи в Полтавской области перестали работать после ударов, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. О повреждении объекта критической инфраструктуры в Харькове написал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Воздушные силы Украины утром 7 марта отчитались о первом применении французских истребителей Mirage 2000.

Возможные средства и обстоятельства удара

Телеграм-канал «Оперативные сводки» передает, что, по предварительным данным, основной удар пришелся по четырем крупным газовым объектам в Полтавской области, и что в массированной атаке среди прочих видов вооружений были задействованы российские крылатые ракеты «Калибр».

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что у Украины есть средства, способные бороться с «Калибрами», но их «ничтожно мало».

«Ракета “Калибр” — это ракета последнего поколения. Она имеет осколочно-фугасную боевую часть, бетонную боевую часть и кумулятивную боевую часть. <…> С ними может бороться американский Patriot (зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия. — RTVI). Но ракет очень мало, они их берегут. Так что практически никакого ущерба они нашим налетам ракет “Калибр” не причиняют», — пояснил эксперт.

СМИ и некоторые военные каналы обращают внимание на то, что массированный удар по на газово-энергетической инфраструктуре Украины был нанесен вскоре после того, как США прекратили передавать этой стране разведданные. Как написала Financial Times со ссылкой на американских чиновников, передачу остановили в рамках решения, принятого администрацией президента Дональда Трампа вслед за приостановкой Вашингтоном военной помощи Киеву.

В то же время атака последовала за жестким заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия стала угрозой для его страны и Европы. В обращении к нации он высказался против «слишком хрупкого прекращения огня» на Украине, добавив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией» украинской стороны. Макрон также заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

Чем примечателен удар российских ВС

Оценивая сообщения о российском ударе и его последствиях, телеграм-канал «Военная хроника» предположил, что он был не из разряда регулярных.

«Такой наряд средств поражения применяется нечасто. Только для очень важных огневых задач», — говорится в посте.

«Крайне любопытно не то, как нанесен удар в ночь с 6 на 7 марта, а следующие шаги РФ. Станет ли дальнейшее развитие ударов шагом к полному разрушению украинской ГТС (газотранспортной системы. — RTVI) как единой системы. Если будет взят именно такой курс, то это, по нашему скромному мнению, сигнализирует не только о стратегии в отношении Украины, но и о жестком пересмотре газовой политики с Европой», — пишет «Военная хроника».

Телеграм-канал считает вполне вероятным, что любые будущие поставки газа в страны ЕС «точно не будут проходить через украинскую территорию».

В свою очередь, военный блогер Роман Донецкий считает показательным, что массированный удар был нанесен в том числе по объектам Западной Украины, что раньше происходило, по его словам, лишь эпизодически.

Донецкий высказал мнение, что российский удар призван «подкрепить» тезис о том, что территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей включены в Конституцию России, и это должно быть признано всеми сторонами до любых переговоров о мирном урегулировании. Блогер указал, что накануне удара эту позицию озвучил в интервью Sky News посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Территориальная ситуация должна быть признана. Эти территории включены в нашу Конституцию, и мы продолжим добиваться того, чтобы все силы украинского правительства покинули эти территории», — заявил дипломат.