Телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В документах говорится, что Лазарева* на протяжении долгого времени проживает за пределами России.

10 июля Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал ее. Ей грозит до семь лет лишения свободы.

Сама Лазарева*, комментируя уголовное дело, сказала, что «обсуждать и обращать внимание на все это бесполезно».

О том, что на ведущую завели дело об оправдании терроризма, стало известно в середине июня. В апреле столичная прокуратура организовала проверку заявлений телеведущей после просьбы Елены Ямпольской, занимавшей тогда пост депутата Госдумы.

Лазарева* покинула Россию в феврале 2022 года и проживает в Испании. После начала боевых действий на Украине ведущая осудила действия российских властей и выступила в поддержку Украины.

В июле 2022 года Минюст внес Лазареву* в реестр иностранных агентов. В июне 2023-го Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента. В июне 2024 года она была внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

По словам адвоката Сергея Жорина, Лазареву* вряд ли экстрадируют в Россию. По его мнению, в теории передать ведущую российскому правосудию вправе любое государство, но Интерпол может просто не внести ее в базу.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов