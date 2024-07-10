Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву*, обвиняемую в оправдании терроризма. Информация об этом появилась в карточке на портале московских судов.

Лазаревой* предъявлены обвинения в оправдании терроризма или призывах к нему в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции Лазаревой* в Россию или в случае задержания в стране. Она объявлена в розыск.

Сама Лазарева*, комментируя уголовное дело против нее, заявила, что «обсуждать и обращать внимание на все это бесполезно».

О том, что на Лазареву* завели уголовное дело об оправдании терроризма, стало известно в середине июня. В апреле прокуратура Москвы организовала проверку заявлений телеведущей после соответствующей просьбы Елены Ямпольской, занимавшей тогда пост депутата Госдумы.

Поводом для обращения послужили высказывания Лазаревой* в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», опубликованном в августе 2023 года.

«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. <…> Вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — заявила она в беседе с ведущим канала.

В том же интервью телеведущая сказала, что радовалась попытке мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июне 2023 года.

В июне депутат Госдумы Дмитрий Альшевских опубликовал ответ начальника ГУ МВД по Москве, в котором указывалось, что в высказываниях Лазаревой* об атаках дронов на объекты в России «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности». В документе говорится, что в рамках проверки было проведено лингвистическое исследование.

Лазарева* впоследствии заявила, что фрагмент, где она говорила про беспилотники, «вырван из контекста». Телеведущая связала распространение кадров из прошлогоднего интервью с тем, что она заявила о намерении баллотироваться в депутаты Мосгордумы.

Татьяна Лазарева* уехала из России в феврале 2022 года, она проживает в Испании. После начала боевых действий на Украине телеведущая осудила действия российских властей и выступила в поддержку Украины. В июле 2022 года Минюст внес Лазареву* в реестр иноагентов. В июне 2023-го Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. В июне 2024 года ее внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов