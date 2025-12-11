В Москве на улице Богородский Вал обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, жертвами стали мужчина 1962 года рождения и женщина 1988 года рождения, у которых зафиксированы ножевые ранения и множественные телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Работу на месте происшествия координирует прокурор Восточного административного округа Михаил Щербаков, ход расследования взят под особый контроль надзорного ведомства.

По данным источника телеграм-канала Shot, тела с ножевыми ранениями были обнаружены соседями в тамбуре подъезда, у двери квартиры погибших. На теле мужчины, по предварительной информации, обнаружено не менее 14 ножевых ранений, у женщины — не менее четырех.

Жертвами, по имеющимся сведениям, стали 63-летний Бабкен и 37-летняя Людмила, которые проживали в гражданском браке и приобрели эту квартиру несколько лет назад.