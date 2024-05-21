Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, почувствовал, что от него скрывают часть информации о положении дел на фронте, заявил журналу The Economist неназванный чиновник из украинского правительства. По его словам, из-за этого Зеленский якобы кричит на генералов.

По сообщению The Economist, чиновник на условиях анонимности предположил, что Зеленский «уже почувствовал, что, возможно, до него доходит не вся правда».

«По крайней мере, об этом он кричит своим генералам», — сказал собеседник издания.

Офицер украинского спецназа Денис Ярославский в беседе с The Economist выразил мнение, что Зеленского в информационном плане словно «держат в теплой ванне».

«Мы считаем, что президент должен включаться в ситуацию на местах, а не подражать [президенту России Владимиру] Путину, чья жизнь вращается вокруг бумаг, которые приносят ему помощники», — утверждает Ярославский.

Украинские военные в Харькове недовольны скорым продвижением российских ВС в Харьковской области, отмечает The Economist. По данным издания, некоторые военнослужащие ВСУ в этой связи критикуют задержки в предоставлении Украине западной помощи, другие «подозревают, что более важную роль сыграли некомпетентность или даже предательство».

Помимо того, появились конспирологические теории о том, что американские и украинские политики якобы «предают Харьков» в преддверии некоего «ужасного мирного соглашения», говорится в публикации.

О том, что Россия начала на харьковском направлении «новую волну контрнаступательных действий», Зеленский заявил 10 мая. В последующие дни Минобороны России отчитывалось о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в Харьковской области и продвижении «в глубину обороны» ВСУ.

Генштаб ВСУ признавал, что российские войска имеют «тактический успех» под Харьковом. Зеленский 13 мая назвал Харьковскую область направлением, «где сейчас труднее всего»; на заседании ставки главнокомандующего в Харькове 16 мая украинский президент оценил ситуацию в регионе как «в целом контролируемую».

Российский президент Владимир Путин 17 мая заявил, что у России на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова. По его словам, операция на границе Харьковской области нужна для того, чтобы создать буферную зону и обезопасить российские регионы от обстрелов.