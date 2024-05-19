Наступление России в Харьковской области выявило проблемы, с которыми сталкиваются «истощенные» Вооруженные силы Украины (ВСУ), пишет газета The New York Times (NYT). В частности, речь идет о «скудных» укреплениях украинской армии, преодоление которых не представляло трудности для российских военных.

NYT называет наступление России в Харьковской области «ошеломительным». По оценке издания, российские войска имели «огромное преимущество» в артиллерийских снарядах, а также использовали авиацию, для которой работа украинских систем ПВО не стала серьезным препятствием.

Российские силы, пишет NYT, легко смогли преодолеть укрепления — окопы, мины и противотанковые заграждения. Некоторые из них, как отмечают украинские военные, были возведены неправильно или «небрежно».

Самой большой проблемой для ВСУ NYT называет нехватку солдат. На фоне российских наступлений ВСУ пытались перебросить войска с других участков фронта вместо того, чтобы развернуть резервы, пишет издание. Украинские военные чиновники в разговоре с изданием объяснили такое решение нехваткой резервов. По оценке собеседников, ситуация в Харьковской области «критическая», но «находится под контролем».

Неназванные официальные лица Украины заявили NYT, что укрепить районы вблизи границы практически невозможно из-за обстрелов. По их словам, более прочные оборонительные линии, возведенные на большем удалении от границы, до сих пор выдерживали атаки.

The Guardian со ссылкой на источники писала, что спецслужбы западных стран предупреждали Киев о наступлении российской армии в Харьковской области, однако ВСУ не подготовились к продвижению России на поле боя.

Наступление России в Харьковской области

О том, что Россия начала «новую волну контрнаступательных действий», президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 мая. Генштаб ВСУ признал, что российские войска имеют «тактический успех» под Харьковом. С начала мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в Харьковской области и продвижении «в глубину обороны» ВСУ.

13 мая Зеленский назвал Харьковскую область направлением, «где сейчас труднее всего». На заседании ставки главнокомандующего в Харькове 16 мая украинский президент оценил ситуацию в регионе как «в целом контролируемую».

Президент России Владимир Путин назвал цель операции российской армии на Харьковском направлении заключается в создании «санитарной зоны» в ответ на обстрелы Белгорода. Глава государства добавил, что на сегодняшний день планов по взятию Харькова нет.