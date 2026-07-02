Покупать школьные товары к новому учебному году выгоднее заранее — в течение всего лета, отслеживая акции и скидки. Об этом рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он посоветовал разделить все необходимое на четыре группы: одежду, канцелярию, тетради и учебники. Товары из каждой категории, по его словам, лучше приобретать в разных местах и не одновременно.

Начинать закупки, по мнению эксперта, лучше с одежды, поскольку она дорожает быстрее канцелярии. Вместе с тем он посоветовал родителям школьников не паниковать, если какой-то позиции нет в продаже: докупить необходимое можно будет в первой декаде сентября.

Главной ошибкой Бархота назвал ситуацию, когда «полнота номенклатуры охвачена», но покупка не соответствует «техническому заданию» школы.

«Например, родители увидели, что продаются по акции 10 тетрадей, каждая по 48 листов. К 30 августа выясняется, что ученики не должны иметь такие тетради — только 12 или максимум 18 листов», — пояснил он.

Еще одной частой проблемой эксперт счел «перекос в запасах»: например, когда в доме есть 100 ручек, но нет цветных карандашей.

«Если предмета нет в списке, мы его точно не покупаем, потому что есть ограниченный бюджет. А если есть в списке, то думаем, выгодна ли цена», — отметил Бархота.

Чтобы избежать проблем, экономист порекомендовал составить список, строго следовать ему и не допускать импульсивных трат. Помимо этого, он призвал не делать все покупки на маркетплейсах и внимательно сравнивать цены: в офлайн-магазинах отдельные товары могут оказаться дешевле.