На Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев объявил о подписании российско-американского соглашения о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив. «Тоннель будет», — заявил он, назвав проект одним из крупнейших инфраструктурных соглашений между двумя странами. О значимости проекта, а также о возможных сроках его проектирования и постройки с RTVI поговорил один из авторов проекта, ученый Виктор Разбегин.

Тоннель мечты старше советской власти

Представьте, что вы садитесь в поезд в Лондоне и через несколько суток прибываете в Нью-Йорк — без единой пересадки на корабль или самолет. Или: грузовой состав везет сибирский уголь прямо до портов Лос-Анджелеса по суше, без морских контейнеровозов. Это не фантастика — именно такой мир обещает проект тоннеля под Беринговым проливом. Идее уже больше ста лет, но сегодня она получила неожиданное ускорение: 5 июня 2026 года на ПМЭФ Россия и США объявили о подписании соглашения по продолжению проектирования этого грандиозного сооружения.

Берингов пролив разделяет Азию и Америку всего на 86 километров. В самом узком месте, между российским островом Ратманова и американским островом Крузенштерна, — и вовсе около четырех километров. В ледниковые периоды здесь существовала суша, по которой первые люди пришли в Америку. Идея снова соединить два континента появилась ещё в 1890 году: американский инженер Джозеф Страус предложил построить мост. В начале XX века с похожими предложениями выступали несколько американских и российских предпринимателей.

В годы холодной войны тема ушла в стол — политика сделала её нереалистичной. Но после распада СССР интерес возродился. В 1991 году в Вашингтоне была зарегистрирована некоммерческая корпорация IBSTRG (Interhemispheric Bering Strait Tunnel and Railroad Group) при участии штата Аляска и американских железнодорожных компаний. В 2000 году Конгресс США выделил шесть миллионов долларов на изучение проекта.

Параллельно в академической среде появились первые серьезные научные работы. В 1993 году в журналах Soil Mechanics and Foundation Engineering и Hydrotechnical Construction были опубликованы российско-американские исследования по геотехническим и гидротехническим проблемам строительства. В 2011 году российский ученый Виктор Разбегин представил на международной конференции в Якутске детальную техническую концепцию с расчетом диаметров тоннелей и их глубины.

Новый импульс проект получил в октябре 2025 года — вскоре после телефонного разговора Путина и Трампа. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал старую рукописную карту с маршрутом из Сибири через Чукотку на Аляску и предложил построить «тоннель Путина—Трампа» с помощью технологий компании The Boring Company Илона Маска. По его расчетам, новые технологии позволят снизить стоимость с традиционных 65 миллиардов долларов до 8 миллиардов. Трамп назвал идею «интересной», хотя и оговорился, что «надо подумать».

Что предлагается построить

Предлагается построить сооружение из трех параллельных труб. Два главных тоннеля диаметром 16,5 метра каждый предназначены для двустороннего железнодорожного движения — грузовых и пассажирских поездов. Между ними прокладывается третий тоннель диаметром семь метров: аварийно-спасательный и вентиляционный.

Общая длина каждого тоннеля составит около 119 километров: примерно 103 километра под проливом и по восемь километров береговых подходов с каждой стороны. Сооружение пройдет примерно на 30 метров ниже дна пролива — в слое базальтовых пород. Острова Диомида (острова Ратманова и Крузенштерна) станут промежуточными точками с вентиляционными шахтами и техническими станциями. Для сравнения: знаменитый Евротоннель под Ла-Маншем имеет длину около 50 километров — берингийский проект вдвое длиннее.

Зачем это нужно

Тоннель впервые физически соединит Евразию и Северную Америку. Это означает появление единой железнодорожной сети от Лиссабона до Лос-Анджелеса. Грузовые поезда смогут перевозить уголь, руду, лес и промышленные товары без перевалки в порту — прямым сухопутным маршрутом. По расчетам американских аналитиков, только экспорт угля и руды из Британской Колумбии через такой коридор был бы экономически целесообразен уже сегодня.

Параллельно с тоннелем предполагается прокладка высоковольтных линий электропередачи и волоконно-оптических кабелей. Это позволит экспортировать электроэнергию между континентами и создать кратчайший трансконтинентальный интернет-маршрут — особенно ценный для телекоммуникационных компаний.

Критики проекта называют одним из его минусов малонаселенность региона. В то же время реализация строительства потребует создания инфраструктуры — дорог, поселков, энергосетей и, возможно, новых городов на Чукотке и Аляске. Проект обеспечит десятки тысяч рабочих мест и станет стимулом для освоения обширных территорий, богатых природными ресурсами.

Помимо экономики, проект несет мощный символический заряд. Соединение России и США стало бы беспрецедентным жестом сближения. Не случайно на старой карте, которую распространил в своих соцсетях Кирилл Дмитриев, было написано: «Мост Мира может и должен быть построен между Аляской и Россией». К созданию этого «моста» в период потепления отношений шли многие ученые и политики обеих стран.

Американские эксперты давно пришли к выводу, что технических препятствий для строительства тоннеля нет. Однако в 2026 году главной проблемой проекта всё же являются экономические санкции США против России, которые превращают идею «тоннеля дружбы» в сказку из далекого будущего.

Даже при условии отмены санкций для этого проекта, его строительство займет минимум 15—20 лет. Найдут ли лидеры двух стран политическую волю поддерживать сотрудничество на протяжении нескольких сроков президентства — большой вопрос.

Сколько реально займет реализация проекта

В беседе с RTVI один из авторов проекта Виктор Разбегин подчеркнул, что рассматривать тоннель как самостоятельное сооружение в отрыве от более широкой инфраструктуры некорректно. По его словам, сам по себе тоннель в лучшем случае способен соединить Якутск и Аляску, тогда как реальная задача — строительство трансконтинентальной железной дороги через Берингов пролив, объединяющей Евразию и Америку.

«Это абсолютно глобальный проект», — отметил он.

Именно поэтому Разбегин называет важным сам факт продолжения проектирования: предыдущие расчеты, по его словам, делались давно и применительно к нескольким различным вариантам, поэтому в значительной степени устарели. Новый этап проектных работ, по мнению ученого, позволит получить более точные технические характеристики и актуальную стоимость. Сам процесс проектирования, по его оценке, займет как минимум пару лет.

Сроки строительства, утверждает Разбегин, при наличии политической воли могут оказаться куда более сжатыми, чем считалось ранее. Если еще недавно эксперты называли цифры в 10—15 лет, то сегодня, благодаря китайскому опыту тоннелестроения и развитию технологий, реалистичной выглядит цифра в семь-восемь лет. По сложности, как считает ученый, строительство принципиально не превосходит уровень уже реализованных в мире проектов — за исключением вызовов, связанных с вечной мерзлотой.

«Геология там очень хорошая. Что касается прохождения под дном, ну это сейчас уже не сложно и есть масса примеров. Помню, когда строили тоннель под Ла-Маншем, казалось, что-то прямо невероятное. А сейчас под дном Токийской бухты проложили 15-километровая скоростную автомагистраль, совершенно не считая это подвигом», — отметил он.

Что касается окупаемости, Разбегин подчеркивает: к проекту такого масштаба этот критерий применим лишь условно.

«Речь не должна идти об окупаемости, это проект про будущее», — сказал он.

По его словам, корректнее говорить не о тоннеле как таковом, а о мультимодальном коридоре — автомобильной и железной дорогах, линиях электропередач и интернет-кабелях. По расчетам международной команды, выполнявшей оценки на протяжении последних 20—30 лет, такой комплекс окупится за 12—15 лет — с учетом сопутствующего эффекта от развития прилегающих территорий этот срок ученый называет «фантастически маленьким» для проекта подобного масштаба.