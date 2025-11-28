В российских автокругах обсуждают новый слух, который пока никак официально не подтвержден, но уже привлек внимание поклонников марки Toyota. По данным портала «АвтоВзгляд», японский производитель может готовить поставки автомобилей в Россию не с прежних производственных площадок, а с китайских конвейеров, где якобы стартовала их русификация.

Из-за неопределенной политической ситуации мировые автоконцерны вынуждены принимать решения, которые ранее не планировали. Российский рынок остается привлекательным, и многие бренды ищут обходные пути, чтобы продавать новые машины в стране, несмотря на санкции и официальные заявления об уходе. Параллельный импорт активно работает, а эта история может стать еще одним примером скрытого возвращения.

Одним из главных барьеров при таком импорте остается русификация мультимедиа и приборных панелей. Прошивка сложная, дорогостоящая и нередко приводит к сбоям — после «взлома» заводского ПО какие-то функции открываются, другие перестают работать. Тем не менее спрос на полноценный русский язык высок, поэтому компании, которые занимаются переводом систем, продолжают искать решения.

По информации «АвтоВзгляда», летом одного из специалистов такой IT-компании пригласили в Китай, чтобы помочь интегрировать русский язык в мультиязыковой пакет автомобилей Toyota, выпускаемых для местного рынка. В прежние годы в этом не было необходимости, но такая задача появилась именно к 2025 году.

Ожидается, что первая партия машин с предустановленным русскоязычным интерфейсом может сойти с конвейера уже в ноябре. Формально это объясняется расширением языковой поддержки, однако вызывает вопросы, учитывая предыдущие ограничения на все русскоязычное.

Если слухи подтвердятся, русификация может быть рассчитана на потенциальных покупателей, проживающих в странах и регионах между Монголией и Эстонией — то есть, в том числе, на российских автомобилистов.