Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления санкций в отношении России. Об этом американский глава написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас «разносит» Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения крупномасштабных банковских санкций <…> и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире», — предупредил Трамп.

Республиканец призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров «прямо сейчас, пока не слишком поздно».

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент также говорил, что американские власти готовы усилить ограничения против России ради мирных переговоров по Украине.

«Действующая администрация сохранила усиленные санкции и без раздумий пойдет ва-банк, если это предоставит рычаги влияния на мирных переговорах. Согласно указаниям президента [США Дональда] Трампа, санкции будут использоваться открыто и агрессивно для достижения немедленного и максимального эффекта», — пояснил он.

В конце февраля Трамп на год продлил действие некоторых санкций против России. Речь идет об ограничениях, которые американская сторона вводила в 2014-м, 2018-м и 2022 годах из-за ситуации на Украине. По словам американского лидера, они должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года, поскольку «действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США».

Трамп подчеркивал, что пока вопрос о снятии антироссийских санкций на повестке не стоит, поскольку сначала необходимо урегулировать конфликт на Украине.

В свою очередь Reuters со ссылкой на источники писало, что США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России. Собеседники агентства утверждали, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список ограничений, которые могут быть ослаблены во время переговорного процесса с Москвой.

7 марта президент и исполнительный директор американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил РБК, что американские предприниматели желают скорейшего смягчения санкций и отмены ограничений, коснувшихся экономического сотрудничества России и США.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что Эйджи около двух недель назад провел переговоры с российскими бизнесменами и заявил о намерении подготовить «белую книгу» с предложениями по отмене санкций. В числе приоритетных направлений для снятия ограничений он назвал гражданскую авиацию, запчасти, комплектующие и обслуживание гражданских судов.