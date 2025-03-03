Граждане США должны больше беспокоиться о внутренних проблемах, а не о президенте России Владимире Путине. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Иначе, по его словам, «мы закончим как Европа».

«Мы должны меньше времени тратить на беспокойство о Путине и больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, приезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили как Европа», — написал президент США.

Трамп упомянул российского лидера на фоне критики со стороны сенаторов от Демократической партии, выступивших в защиту президента Украины Владимира Зеленского после скандальных переговоров в Вашингтоне. В частности, лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс «делают грязную работу [для] Путина».

12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор и договорились продолжать личные контакты, в том числе в формате личных встреч. После прошедших 18 февраля переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон условились работать над подготовкой встречи двух президентов. В конце февраля Путин заявил, что первые контакты представителей России и США внушают «определенные надежды».

После срыва сделки между Киевом и Вашингтоном темпы подготовки встречи Трампа и Путина «ускорились», сообщили источники CNN. По данным телеканала, лидеры двух государств обсудят «потенциально выгодные сделки» между США и Россией. CNN отметил, что также ведется подготовка второго раунда переговоров российской и американской делегаций в одной из стран Персидского залива. В какой именно, не уточняется.