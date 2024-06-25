Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в письме, отправленном участникам своей предвыборной кампании, рассказал, что он якобы подвергался пыткам, когда находился в тюрьме штата Джорджия в 2023 году. Именно там был сделан знаменитый снимок с ним для криминальной картотеки США, отмечает The Hill.

В своем послании Трамп также рассказал историю возникновения фотографии в рамках промо-компании по продаже кофейных кружек с этим снимком.

По словам бывшего американского лидера, средства с их продажи будут направлены на нужды его штаба.

«Я хочу, чтобы вы помнили, что они сделали со мной. Они пытали меня в тюрьме округа Фултон и сделали снимок для картотеки. И знаете что? Я поместил его на кружку, чтобы весь мир видел!» — написал Трамп.

В августе 2023 года Дональд Трамп был формально арестован по делу о вмешательстве в предыдущие президентские выборы в США.

После прибытия американского лидера в тюрьму, где он пробыл около 20 минут, с него сняли отпечатки пальцев и сделали снимок для картотеки, который стал первым подобным снимком с участием президента США в истории.

В конце мая Трамп стал первым в истории экс-президентом США, которого признали виновным в совершении уголовного преступления.

Присяжные в нью-йоркском суде, выслушав показания, свидетельства и обвинения, пришли к единому мнению по делу о подделке Трампом деловых документов, чтобы скрыть сумму, выплаченную порноактрисе Сторми Дэниелс.

Газета The Washington Post (WP) написала без указания источника, что Трамп заявил о готовности «разбомбить» Москву и Пекин, если бы в период его президентства руководство этих стран развернуло бы боевые действия на Украине и Тайване.

Позднее действующий президент США Джо Байден назвал Трампа «преступником», который нанесет огромный вред стране в случае его повторного избрания лидером страны.

Трамп, в свою очередь, упрекнул западных политиков в том, что они поставили мир на грань Третьей мировой войны разговорами об ударах по российской территории.